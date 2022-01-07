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花蓮培訓50名無障礙旅遊管家 服務銀髮、輪椅族

中央社 / 花蓮縣7日電

花蓮縣政府推動無障礙旅遊，盤點縣內無障礙景點、餐廳及住宿，招募50名無障礙旅遊管家，將進行培訓課程，加強解決行動不便者的能力，提供友善銀髮族、輪椅族的旅遊環境。

花蓮縣政府觀光處長張志翔今天接受媒體採訪表示，繼去年與台鐵、多扶假期合作開辦「花蓮無障礙旅遊首發團」，實際了解無障礙旅遊需求，為持續提升服務量能，今年辦理無障礙旅遊管家培訓。

張志翔指出，無障礙旅遊管家培訓課程將於20日至22日在花蓮縣衛生局大禮堂開辦，課程包括利用輔具解決障礙、無障礙車輛操作、無障礙管家服務、無障礙環境建立、無障礙廁所的標準規格等，另外還有戶外實習，讓學員坐上輪椅，體驗身障者生活狀況。

張志翔指出，無障礙旅遊管家招收對象為縣內觀光、餐飲業者、導遊領隊等旅遊相關、長照機構從業人員等，通過測驗後，縣府會頒發「花蓮無障礙旅遊管家服務培訓證書」，讓學員帶著專業知識回到業界。

無障礙旅遊管家即日起開放報名，民眾可至活動表單報名，報名時須繳交新台幣1000元保證金，完成培訓結業會全額退款。

花蓮 衛生局 身障者

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