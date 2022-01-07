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花蓮血量庫存量僅5天 A型、O型拉警報

中央社 / 花蓮縣7日電

秋冬醫療用血需求大，但天氣寒冷、感冒民眾多，捐血人數大幅減少，花蓮血量庫存僅5天，其中A型及O型血液最短缺，只有4天庫存量，距離農曆年前10天安全庫存量還差一大截。

花蓮捐血站企劃吳怡瑩今天告訴中央社記者，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，近年捐血量一直不穩定，加上最近天氣濕冷，疫情復燃在花蓮又有確診者足跡，捐血狀況很冷清。

吳怡瑩說，截至今天，花蓮血庫各血型庫存量平均有5天，A型及O型血液僅4天，農曆年前目標安全庫存量需達到10天，還有一大段差距。

吳怡瑩說，秋冬季節溫差大，胃出血、心臟病患者等醫療用血量增多，最近一直都有心臟開刀的病人，花蓮地區醫院每天平均用血量是125單位，平常日只有不到30單位捐入，庫存緊繃。

因應年節前血源短絀，台灣血液基金會即日起至30日舉辦「捐血月」活動，每週末在花蓮市區都有捐血活動，花蓮捐血站每天上午8時30分至下午5時開放，春節期間不打烊，僅除夕當天提早1小時休館，呼籲大家踴躍捐血。

捐血 花蓮 疫情

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