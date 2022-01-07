台東太平溪右岸水防道路春節前完工 試辦禁行大貨車

引起爭議的台東市太平溪右岸水防道路工程，預計農曆春節前完工啟用，縣長饒慶鈴今天前往視察，她表示，尊重光明里居民民意，試辦1年禁行大貨車以上車輛與未載客遊覽車通行。

饒慶鈴說，太平溪右岸水防道路，途經均一國小、光明國小、光明社區住宅區等，趕在農曆春節前完工通車後可提供附近居民休閒遊憩場所，感謝鄉親的體諒，算是送給市民春節禮物。

太平溪右岸水防道路工程去年動工，引起光明里東糖街居民不滿，多次向台東縣議會陳情，建議縣府維持水防道路僅作為防汛、搶險運輸所使用，若增為兼作一般道路使用，對當地居民生活影響甚鉅。

建設處表示，去年12月22日在光明里召開工程第6次公聽會，綜整意見後決議加強交通管制，以提升安全與降低噪音影響，自水防道路兼一般道路使用通行，符合經濟效益最大化。

另加強措施除搶險搶修與施工大型車輛機具外，試辦1年禁行大貨車以上車輛與未載客遊覽車通行，車行時速限制30公里，全線管制禁鳴喇叭，呼籲用路人恪遵交通規則，彼此互相尊重權益。

到場關心的豐田里長黃泉智、光明里長曾淑美感謝縣團隊重視民眾生命財產安全，工程完工後，將不再懼怕豪大雨可能會造成的損害，也保障人行及車行安全，以及附近居民與學生生活遊憩的場域。