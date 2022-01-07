快訊

專家籲快做這事 疫情「若擴散至外縣市將不堪設想」

桃機爆群聚 侯友宜：唱歌拍照無法保持適當距離者必戴口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東太平溪右岸水防道路春節前完工 試辦禁行大貨車

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
引起爭議的台東市太平溪右岸水防道路工程，預計農曆春節前完工啟用，縣府將試辦1年禁行大貨車以上車輛與未載客遊覽車通行。記者尤聰光／攝影
引起爭議的台東市太平溪右岸水防道路工程，預計農曆春節前完工啟用，縣府將試辦1年禁行大貨車以上車輛與未載客遊覽車通行。記者尤聰光／攝影

引起爭議的台東市太平溪右岸水防道路工程，預計農曆春節前完工啟用，縣長饒慶鈴今天前往視察，她表示，尊重光明里居民民意，試辦1年禁行大貨車以上車輛與未載客遊覽車通行。

饒慶鈴說，太平溪右岸水防道路，途經均一國小、光明國小、光明社區住宅區等，趕在農曆春節前完工通車後可提供附近居民休閒遊憩場所，感謝鄉親的體諒，算是送給市民春節禮物。

太平溪右岸水防道路工程去年動工，引起光明里東糖街居民不滿，多次向台東縣議會陳情，建議縣府維持水防道路僅作為防汛、搶險運輸所使用，若增為兼作一般道路使用，對當地居民生活影響甚鉅。

建設處表示，去年12月22日在光明里召開工程第6次公聽會，綜整意見後決議加強交通管制，以提升安全與降低噪音影響，自水防道路兼一般道路使用通行，符合經濟效益最大化。

另加強措施除搶險搶修與施工大型車輛機具外，試辦1年禁行大貨車以上車輛與未載客遊覽車通行，車行時速限制30公里，全線管制禁鳴喇叭，呼籲用路人恪遵交通規則，彼此互相尊重權益。

到場關心的豐田里長黃泉智、光明里長曾淑美感謝縣團隊重視民眾生命財產安全，工程完工後，將不再懼怕豪大雨可能會造成的損害，也保障人行及車行安全，以及附近居民與學生生活遊憩的場域。

平溪 春節 饒慶鈴

延伸閱讀

台東部落美食入都會 攜手君品酒店推限定料理

台東生育補助加碼 她第一個拿到3萬元

新北市防疫超前部署 饒慶鈴：早已規畫隨時啟動！

3天前迎第一胎！今領台東生育加碼3萬元 他：想再增產報國

相關新聞

地標豎梯基隆塔上梁 林右昌：嶄新國門新地標即將落成

已正式命名為「基隆塔」的地標豎梯工程將在農曆年後完工，未來將串接基隆廟口、哨船頭商圈以及東岸郵輪旅客大樓，結合山海城的都...

搶百億商機！花蓮培訓無障礙旅遊管家提升接待軟實力

無障礙旅遊商機龐大，花蓮縣政府繼去年11月結合台鐵開辦首發團，今年再培訓無障礙旅遊管家，2天課程包括利用輔具解決障礙、無...

台東太平溪右岸水防道路春節前完工 試辦禁行大貨車

引起爭議的台東市太平溪右岸水防道路工程，預計農曆春節前完工啟用，縣長饒慶鈴今天前往視察，她表示，尊重光明里居民民意，試辦...

每公斤10元 宜縣增量收購福壽螺

宜蘭縣即將進入一期稻作耕作期，不少農民忙著開始整地、撿拾福壽螺等插秧的前置作業，以免心血遭到危害。縣府即日起至3月啟動「...

基隆望海巷漁港汙染 又見陰陽海

基隆市望海巷漁港旁山坡地建案開挖，去年汙水2度排入海中，形成「陰陽海」，引發漁民憤怒。市府曾表示會督促業者防汙，但前天陰...

年初二至初四 太魯閣山月吊橋改現場排隊

太魯閣國家公園山月吊橋是人氣景點，原本採預約登記制，因應春節期間台8線中橫交管，將於初二至初四（2月2日至4日）改採現場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。