地標豎梯基隆塔上梁 林右昌：嶄新國門新地標即將落成

已正式命名為「基隆塔」的地標豎梯工程將在農曆年後完工，未來將串接基隆廟口、哨船頭商圈以及東岸郵輪旅客大樓，結合山海城的都市景觀，把國內外的郵輪旅客透過國門地標帶到希望之丘，並進一步串接觀音大佛像，將成觀光新亮點。市長林右昌與營建署長吳欣修等今天主持上梁儀式，將成為嶄新的國門地標。

市府都發處表示，基隆山海城串聯再造計畫位東岸義二、正義路口，中央補助2億6000萬餘元，鋼構工程皆已完成，進入最後收尾階段，2月底完工。

豎梯造型設計為依山傍海的特殊建築體，除可大幅改善中正公園上山人行路徑及沿線景點環境，豎梯下方將成為展演空間，無論山上或山下都將成為市中心觀光旅遊亮點。

林右昌說，基隆塔將串接基隆廟口、哨船頭商圈以及東岸郵輪旅客大樓，結合山海城的都市景觀，把國內外的郵輪旅客透過國門地標帶到希望之丘，並進一步串接觀音大佛像。基隆塔將會成為郵輪旅客來到台灣的第一印象，是非常重要的指標性工程，4月的城市博覽會將展現在國人面前。

吳欣修表示，基隆從傳統的港口城市增加文化及景觀深度，這個案子絕對是一大指標，也讓人對於基隆的轉型及發展有更多的期待，將成為基隆國門觀光的指標。

在市府積極協調下，港公司去年2月完成東岸郵輪旅客大樓，藉由都市設計審議制度，該旅客中心2樓有臨港商場，市府並要求在信四路端增設樓梯連接信四路，配合市府預計這個月完工的信四路人行道和騎樓整平工程，可直接連接基隆塔，把港、城、丘真實地連在一起。