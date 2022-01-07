台東關山千人拔蘿蔔8日登場 拔多少都能帶回家

台東縱谷農曆春節前的大活動「千人拔蘿蔔」，明天上午將在關山鎮德高里登場，民眾只要買手套及袋子就能參加，拔多少都能帶回家。

台東縣關山鎮長戴文達今天告訴中央社記者，由台東縣政府指導、關山鎮公所及關山鎮民代表會共同主辦的「關山千人蘿蔔季」，從民國101年2期稻作豐收後農閒時首次辦理，迄今已邁入第11年，成功打響關山金茭蘿蔔的品牌。

金茭蘿蔔外型迷你可愛，肉質細嫩、口感好、甜度高，且醃製蘿蔔乾需要保有外皮更具風味，常見於客家人曬蘿蔔乾用。

戴文表示，今年拔蘿蔔8日上午9時將在關山鎮德高國小往東7線交接處稻田熱鬧登場。民眾可親自下田體驗拔蘿蔔樂趣，現場還有社區社團歌舞表演、美食市集，打卡還送暖呼呼的蘿蔔湯及蘿蔔糕，好玩又好吃，邀請大家一起品嚐關山在地特色蘿蔔料理。

為了體貼遠道而來的遊客，戴文達指出，拔蘿蔔活動分為2場次，第1場上午9時開拔；第2場是上午10時開拔，讓民眾開心滿載而歸。

戴文達說，關山鎮公所鼓勵農民利用2期稻米收割後冬季裡作期間，除了種植油菜花外，也灑種子種蘿蔔，不只能食用，也能做為綠肥、更可以提振觀光，增加農產品附加價值，為近年來台東開春最受歡迎的農村活動。