影／望海巷漁港3度變陰陽海 基市府出手開罰

基隆市望海巷漁港旁山坡地建案，去年下半年兩度因將汙水排進漁港被罰。當地民眾昨天發現漁港又變「陰陽海」，疑質市府為何放任汙染一而再、再而三發生。市府今天前往聯合稽查，環保局已採水體檢驗，將依「汙染濃度」裁罰；產業發展處另依水保法開罰業者15萬元，並要求業者提出處理維護與改善計畫送審。

基隆市議員呂美玲說，望海巷漁港去年9月8日、10月22日都曾變成「陰陽海」。每次出現汙染，市府都說要重罰遏止，但昨天接獲漁民告知又看到陰陽海，要求市府拿出辦法遏止，保護漁民生計與海洋環境。

基隆市望海巷自救會會長蔡文盛說，從漁民拍下的畫面，要以推斷汙染來自工地黃泥水，經由排水道排入望海巷漁港。工地施工汙染漁港已經不是第一次，請市府拿出可行辦法，不能讓民眾一再反映，黃泥水仍一波波灌進漁港。

基隆市政府都市發展處、環保局及產業發展處今天到建案工地聯合稽查，勘查發現工地內沉沙池已滿水，臨時施作的沉沙池則遭破壞，無法發生作用，導致泥水外溢到公共排水系統。環保局針對泥水外流開罰，產發處將再依水保法開罰業者15萬元，並要求業者提出處理維護與改善計畫送審。

市府要求業者將工地缺口以太空包阻絕，泥水不可再直接外流到水溝，裸露的泥土也要以帆布覆蓋。在處理維護與改善計畫完成前，應在漁港內召開說明會，向漁民說明後續處理維護及漁港泥沙清淤等改善計畫。

施工廠商去年第1次汙染望海巷漁港，環保局查出業者未提出「逕流廢水削減處理計畫」送環保局審查核定，裁罰6萬5000元。第2次汙染事件另依違反「營建工程空氣汙染防制設施管理辦法」裁罰10萬元。