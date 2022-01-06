基隆市瑪陵坑溪畔疑邊坡滑動 民宅前巷道傾斜住戶擔憂

基隆市瑪陵坑溪畔大成街12號附近住戶，近期發現住家前方巷道疑邊坡滑動朝河岸傾斜，日前地震地面也出現龜裂，住戶擔心受到危害，希望市府在下邊坡施作擋土牆，避免土石持續流失。

基隆市議員張耿輝今天邀請基隆市政府工務處河川水利科、七堵區公所等單位到場會勘，張耿輝接受媒體聯訪表示，他接到七堵區瑪南里大成街12號附近住家陳情，住處前方巷道發生地層滑動現象，無論市府或區公所，一定要責無旁貸立即處理，確保市民生命財產安全。

現場有住戶拿出一顆圓球放在地上，不用施力圓球就會朝一旁河岸滑去，說明住家前方巷道疑因邊坡滑動，導致路面朝河岸方向傾斜，希望市府或相關單位能施作擋土牆，避免土石持續流失。另有住戶表示，前幾天地震過後，門口前方地面出現裂縫，現在有點擔心不太敢住，希望市府等單位盡快處理。

市府工務處河川水利科長洪延良向中央社記者表示，將協請七堵區公所依照權責劃分，接辦道路設施管理、維護和後續巡查；至於施作擋土牆部分，也會委請七堵區公所針對後續改善方式進行詳細評估，之後再向住戶說明。