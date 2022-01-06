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蔡適應任「寒士吃飽30」愛心大使 籲民眾助寒士過年

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市立法委員蔡適應（右）擔任「寒士吃飽30」愛心大使，呼籲民眾響應送禮活動，讓更多弱勢民眾在年節享用溫飽餐飲，感受社會溫情。圖／蔡適應服務處提供
基隆市立法委員蔡適應（右）擔任「寒士吃飽30」愛心大使，呼籲民眾響應送禮活動，讓更多弱勢民眾在年節享用溫飽餐飲，感受社會溫情。圖／蔡適應服務處提供

基隆市立法委員蔡適應擔任人安基金會基隆平安站「寒士吃飽30」愛心大使，除贈送4000片口罩供街友防範疫情，今天也出席活動，與寒士老薛一同揮毫，並請民眾響應「寒士吃飽30」送禮活動，讓更多弱勢民眾在年節享用溫飽餐飲，感受社會溫情。

蔡適應說，人安基隆平安站長年服務基隆弱勢家庭和寒士朋友，地方善心人士過去幾年也都共襄盛舉，捐助人安年節活動。去年受新冠肺炎疫情影響，社會弱勢族群更需要大家協助，希望能有更多人支持「寒士吃飽30」活動。

今天與蔡適應一起揮毫的老薛，年輕時靠打臨工維生，中年時因工傷損其腦部，智能退化，經友人轉介到平安站接受服務，並協助站內清潔打掃。老薛高中肄業，學過書法，希望有朝一日能展開更好的新生活。

基隆平安站長周泉侑站長表示，人安、創世、華山基金會過去都在過年前舉辦大型圍爐，2021年受疫情影響取消辦桌，改成送禮到家。2022年第32屆寒士吃飽30活動配合防疫，仍維持送禮形式。基隆地區預計發送500份年禮與應急紅包，但距離過年不到1個月，收到的捐款只要去年的一半，期盼社會大眾支持，助窮苦人家過好年。

寒士吃飽30愛心年禮有東坡肉、油飯、人參糯米雞、麻油杏菇雞、麻油雙菇、肉鬆及鮪魚共七道菜，加上500元愛心紅包。蔡適應呼籲民眾響應，幫助寒士過一個平安年。

基隆市立法委員蔡適應（右）擔任「寒士吃飽30」愛心大使，呼籲民眾響應送禮活動，讓更多弱勢民眾在年節享用溫飽餐飲，感受社會溫情。圖／蔡適應服務處提供
基隆市立法委員蔡適應（右）擔任「寒士吃飽30」愛心大使，呼籲民眾響應送禮活動，讓更多弱勢民眾在年節享用溫飽餐飲，感受社會溫情。圖／蔡適應服務處提供
基隆市立法委員蔡適應（右）擔任「寒士吃飽30」愛心大使，呼籲民眾響應送禮活動，讓更多弱勢民眾在年節享用溫飽餐飲，感受社會溫情。圖／蔡適應服務處提供
基隆市立法委員蔡適應（右）擔任「寒士吃飽30」愛心大使，呼籲民眾響應送禮活動，讓更多弱勢民眾在年節享用溫飽餐飲，感受社會溫情。圖／蔡適應服務處提供
基隆市立法委員蔡適應（中）擔任「寒士吃飽30」愛心大使，呼籲民眾響應送禮活動，讓更多弱勢民眾在年節享用溫飽餐飲，感受社會溫情。圖／蔡適應服務處提供
基隆市立法委員蔡適應（中）擔任「寒士吃飽30」愛心大使，呼籲民眾響應送禮活動，讓更多弱勢民眾在年節享用溫飽餐飲，感受社會溫情。圖／蔡適應服務處提供

基隆 蔡適應 疫情

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