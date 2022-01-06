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花蓮市限定 Duncan聯名春聯虎虎生風送家戶

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公所邀插畫家Duncan推出聯名春聯，即日分送市內家戶，也開放索取。圖／市公所提供
花蓮市公所邀插畫家Duncan推出聯名春聯，即日分送市內家戶，也開放索取。圖／市公所提供

花蓮市公所連續3年與知名插畫家Duncan合作推出聯名春聯，迎接虎年，Duncan畫出有翅膀的可愛的老虎，抓著Duncan迎風飛翔模樣，代表「虎虎生風、如虎添翼」，連同另一版市長魏嘉賢Q版人物春聯，將分送市內家戶，也可到市公所索取，送完為止。

Duncan是花蓮子弟，插畫充滿個人風格，他近年為花蓮市設計多座裝置藝術，放置在鐵道徒步區、大禹街商圈、舊監獄、北濱海邊等處，可愛逗趣模樣吸引粉絲打卡拍照，市公所近年合作推出聯名春聯，也很受歡迎，迴響熱烈。

Duncan表示，一般人對老虎的印象都是比較兇，這次創作可愛版老虎，還長有一雙翅膀，希望扭轉大家對虎年刻板印象；市長魏嘉賢說，去年台灣受到新冠疫情重擊，許多人經濟、生活大受影響，今年連續第3年邀請Duncan合作，設計出俏皮可愛又有趣的春聯，希望揮別去年陰霾，祝福家家戶戶、各行各業虎虎生風。

除了與Duncan聯名的「虎虎生風、如虎添翼」春聯，花蓮市公所維持以往，設計另一款以市長魏嘉賢全家Q版人物為造型的傳統春聯，都已印製完成。市公所行政室主任顧穎群說，即日起將分送至市內4萬5千多戶，另在市公所服務台也有放置，即日起可於周一到周五的上班時間，前往索取。

春聯 花蓮 魏嘉賢

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