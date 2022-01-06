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台東部落美食入都會 攜手君品酒店推限定料理

中央社 / 台東縣6日電

國內知名君品酒店米其林三星級餐廳頤宮攜手台東縣內4家部落餐廳辦理客座交流，並於1月7日至14日推出期間限定料理，除響應國際慢食運動，同時推廣原住民族飲食文化。

台東縣4家部落餐廳「烏尼囊多元文化工作坊」、「M'Loma」、「卡那歲工作坊」與「蕎仁美部落廚房」，於頤宮中餐廳辦理為期一週的客座交流，於111年1月7日至1月14日推出限定料理。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，為深耕台東並與在地業者共同發展地方創生，以頤宮中餐廳吸取慢食文化的經驗，讓台東在地店家與頤宮彼此交流，像是要利用油芒、苦茄、樹豆、月桃葉等部落食材入菜或呈裝食物，彼此共同學習、追溯台東部落各族群的飲食文化。

台東縣長饒慶鈴表示，這次台東部落原民創意料理餐廳能有機會與米其林三星餐廳頤宮合作及交流，激盪出具特色的餐食。除了讓更多人能認識台東特色飲食文化外，更是中央、地方及業界一同為在地族人努力推廣傳統美食文化的最好典範。

饒慶鈴也感謝原住民族委員會對台東縣原住民族產業推廣上的各項支持，讓台東縣府的「台東部落食尚」品牌順利推動原住民族飲食文化，輔導具發展潛力的原住民餐飲店家，提升經營實。

台東 原住民

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