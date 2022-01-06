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基隆望海巷漁港又變成陰陽海 漁民嘆一再檢舉也沒用

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市望海巷漁港旁山坡地建案排放汙水，讓望海巷漁港變成「陰陽海」。圖／基隆市議員呂美玲提供
基隆市望海巷漁港旁山坡地建案排放汙水，讓望海巷漁港變成「陰陽海」。圖／基隆市議員呂美玲提供

基隆市望海巷漁港旁山坡地建案，去年下半年兩度因將汙水排進漁港被罰。當地民眾昨天發現漁港又變「陰陽海」，疑質市府為何放任汙染一而再、再而三發生。基隆市環保局今天表示，稽查發現工區「臨時沈沙池」被破壞，且工區環境土層裸露，造成泥水汙染海域，將依「汙染濃度」裁罰，並限期10天改善，否則按次處罰。

基隆市議員呂美玲說，望海巷漁港去年9月8日、10月22日都曾變成「陰陽海」。每次出現汙染，市府都說要重罰遏止，但昨天接獲漁民告知又看到陰陽海。她要求市府對於建商肆無忌憚的汙染行為，一定要拿出辦法遏止，保護當地漁民生計與海洋環境。

基隆市望海巷自救會會長蔡文盛說，從漁民拍下的畫面，要以推斷汙染來自工地黃泥水，經由排水道排入望海巷漁港。工地施工汙染漁港已經不是第一次，請市府拿出可行辦法，不能讓民眾一再反映，黃泥水仍一波波灌進漁港。

環保局表示，這次汙染起因廠商進行拔樁及移除鐵板時破壞「臨時沈沙池」，加上工區環境土層裸露，造成泥水外流望海巷海域。稽查人員昨到現場採樣檢驗，除依汙染濃度裁罰，並要求包商在工區開設導溝及覆蓋帆布，把泥水排入「永久滯洪池」，限期10天改善，否則按次處罰。

施工廠商去年第1次汙染望海巷漁港，環保局查出業者未提出「逕流廢水削減處理計畫」送環保局審查核定，裁罰6萬5000元。第2次汙染事件另依違反「營建工程空氣汙染防制設施管理辦法」裁罰10萬元。

基隆 漁民 自救會

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