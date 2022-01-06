宜蘭驚見「特大米血糕」 地點曝光就在這

宜蘭是個農業縣，稻田、菜園隨處可見。有民眾近日經過壯圍時，發現路邊4塊菜畦，上頭鋪著土黃色粗糠，還擺上2支水管，PO網直呼宜蘭出現「特大米血糕 花生粉特多 看起來好好吃」，引起熱議，就有民眾笑說，「這還原度很高啊。」

有民眾日前經過壯圍鄉新社鎮安廟旁發現，覺得「看起來好好吃，還有香菜ㄟ⋯」，其他人看到圖片就說，「今天我想來點米血糕」、「老闆好佛喔！香菜放旁邊，讓客人自由夾」、「大型米血糕也太讚」，也有人提到，「代表地主還蠻愛護土壤的，不想土壤裸露。」

實地走訪，「特大米血糕」就在壯圍的濱海公路上，在地人黃小姐表示，該處是親戚戴先生所種，他上班之餘在自家旁種種菜，沒有噴農藥；這樣的種菜方式，蓋一些稻草、粗糠，有助於蔬菜生長，鳥類也不會來啄食。