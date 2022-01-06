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農民春耕整地插秧前置 宜縣府啟動福壽螺撿拾收購計畫
宜蘭縣即將進入一期稻作耕作期，不少農民忙著開始整地、撿拾福壽螺等插秧的前置作業，以心血受啃食危害。縣府即日起至3月啟動「福壽螺撿拾計畫」，由縣內7間農會代收，並以每公斤10元收購，預計收購量3萬9000公斤。
每到年初春耕，宜蘭農民開始整地，順便撿拾福壽螺，以為一期稻作做準備。縣府推動福壽螺撿拾計畫行之有年，不只要降低福壽螺族群量，也呼籲農民可減少農藥使用，維護自然環境。農業處表示，去年、前年曾以生物防治資材的藥劑方式，來防治福壽螺生長，後續農民討論後，仍覺得撿拾較能根本防範，因此今年恢復此方式。
農民以人工撿拾福壽螺後，於1月至3月每周一及周四早上8點到中午12點，可送至宜蘭市農會振興倉庫、礁溪鄉農會供銷部、壯圍鄉農會古亭辦事處、員山鄉農會本會推廣股、冬山鄉農會推廣股、五結鄉農會糧肥供應中心、三星地區農會大隱辦事處共7處代收據點。
農業處說，往年收購量為3萬6000公斤至3萬8000公斤，今年經費允許，提高收購量為3萬9000公斤，每公斤以10元現金收購。同時呼籲，農民透過撿拾、生物防治資材的雙管齊下，才能有效防範福壽螺的生長。
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