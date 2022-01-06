快訊

直播／今增3例本土、40例境外移入 無死亡個案

確診個案元旦打麻將 金嗓歌友會內監視器畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農民春耕整地插秧前置 宜縣府啟動福壽螺撿拾收購計畫

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
農業處說，往年福壽螺收購量為3萬6000公斤至3萬8000公斤，今年經費允許，提高收購量為3萬9000公斤，每公斤以10元現金收購。圖／宜蘭縣政府提供
農業處說，往年福壽螺收購量為3萬6000公斤至3萬8000公斤，今年經費允許，提高收購量為3萬9000公斤，每公斤以10元現金收購。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣即將進入一期稻作耕作期，不少農民忙著開始整地、撿拾福壽螺等插秧的前置作業，以心血受啃食危害。縣府即日起至3月啟動「福壽螺撿拾計畫」，由縣內7間農會代收，並以每公斤10元收購，預計收購量3萬9000公斤。

每到年初春耕，宜蘭農民開始整地，順便撿拾福壽螺，以為一期稻作做準備。縣府推動福壽螺撿拾計畫行之有年，不只要降低福壽螺族群量，也呼籲農民可減少農藥使用，維護自然環境。農業處表示，去年、前年曾以生物防治資材的藥劑方式，來防治福壽螺生長，後續農民討論後，仍覺得撿拾較能根本防範，因此今年恢復此方式。

農民以人工撿拾福壽螺後，於1月至3月每周一及周四早上8點到中午12點，可送至宜蘭市農會振興倉庫、礁溪鄉農會供銷部、壯圍鄉農會古亭辦事處、員山鄉農會本會推廣股、冬山鄉農會推廣股、五結鄉農會糧肥供應中心、三星地區農會大隱辦事處共7處代收據點。

農業處說，往年收購量為3萬6000公斤至3萬8000公斤，今年經費允許，提高收購量為3萬9000公斤，每公斤以10元現金收購。同時呼籲，農民透過撿拾、生物防治資材的雙管齊下，才能有效防範福壽螺的生長。

縣府即日起至3月啟動「福壽螺撿拾計畫」，由縣內7間農會代收，並以每公斤10元收購，預計收購量3萬9000公斤。圖／宜蘭縣政府提供
縣府即日起至3月啟動「福壽螺撿拾計畫」，由縣內7間農會代收，並以每公斤10元收購，預計收購量3萬9000公斤。圖／宜蘭縣政府提供
農民以人工撿拾福壽螺後，於1月至3月每周一及周四早上8點到中午12點，可送至縣內7處代收據點。圖／宜蘭縣政府提供
農民以人工撿拾福壽螺後，於1月至3月每周一及周四早上8點到中午12點，可送至縣內7處代收據點。圖／宜蘭縣政府提供

農會 農民 宜蘭

延伸閱讀

南投縣農會推閃亮虎Q梅伴手禮盒 外包裝瞬成元宵小提燈

台東送農會禮券鼓勵打疫苗 移民署深入偏鄉施打

防搶演練逼真！挾持農會人員行搶 搶匪偵查小隊長扮的

花蓮吉安農會更新冰品加工設備 產能多4倍

相關新聞

因應中橫交管 太魯閣山月吊橋2/2到2/4免預約排隊入園

太魯閣國家公園山月吊橋是人氣景點，原本採預約登記制，因應春節期間台8線中橫交管，將於初二至初四（2月2日至4日）改採現場...

農民春耕整地插秧前置 宜縣府啟動福壽螺撿拾收購計畫

宜蘭縣即將進入一期稻作耕作期，不少農民忙著開始整地、撿拾福壽螺等插秧的前置作業，以心血受啃食危害。縣府即日起至3月啟動「...

台東山林女英雄 無私奉獻讓台灣黑熊Mulas悠遊山林

台北市西區扶輪社每年針對不同主題表揚優秀人士頒發「職業成就獎」，今年與林務局合作，選定表揚長期對於台灣山林保育有卓越貢獻...

「舉重女神」郭婞淳為故鄉台東鳳梨釋迦拍片宣傳

「舉重女神」郭婞淳為台灣舉出東京奧運金牌、世界舉重錦標賽雙金，昨天應台東縣長饒慶鈴之邀 ，為鳳梨釋迦拍攝行銷影片。郭說，...

台東縣催打新冠疫苗 明起送禮券200元

國內再傳疫情本土案例，台東縣衛生局配合中央疫苗政策，鼓勵民眾施打疫苗，明日起凡接種第1及第2劑疫苗者，就有贈送農會200...

宜蘭第12座 南澳親子館啟用

宜蘭縣政府推動「一鄉鎮一親子館」不遺餘力，以宜蘭縣公益彩劵盈餘、前瞻計畫經費補助，斥資逾200萬元打造南澳親子館，去年1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。