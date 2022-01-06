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太魯閣山月吊橋 農曆大年初二至初四免預約入場

中央社 / 花蓮縣6日電

農曆春節初二至初四太魯閣國家公園配合台8線中橫公路交通管制，太管處今天表示，考量交通時間難以掌握，人氣景點山月吊橋暫停預約制，改採現場排隊。

太魯閣國家公園管理處今天發布新聞稿指出，配合2月2日至4日（農曆春節初二至初四）台8線中橫公路交通管制，考量搭乘遊園專車有轉車、候車的額外交通時間，管制期間山月吊橋暫停預約制，改為現場排隊入場參訪。

太管處指出，山月吊橋開放時間也因應交管時間調整為上午7時30分至下午4時30分，1天6場次預約參觀改為開放總量管制260人次，現場排隊就有機會入場。

太管處呼籲，山月吊橋位於燕子口最狹窄的峽谷出口處，容易出現強陣風，遊客參觀吊橋時須隨時注意身上物品，切勿在橋上撐傘。

因應春節出遊人潮，初二至初四期間，台8線中橫公路富世村至天祥路段實施交通管制，除遊園專車、客運定期班車、換證車輛、持通行證車輛外，四輪以上車輛於管制期間均須依通行方向管制放行進入。

中橫公路 太魯閣國家公園 吊橋

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