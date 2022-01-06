舉重女神郭婞淳挺家鄉 促銷台東鳳梨釋迦

中國暫停台灣釋迦輸入，舉重女神郭婞淳力挺家鄉，拍短片宣傳台東鳳梨釋迦，並和親友及國訓中心選手分享。

去年9月中國以台灣釋迦驗出蟲害禁止輸入，台東鳳梨釋迦超過9成輸入中國，目前鳳梨釋迦進入盛產期，除了農委會、小英之友會、立委劉櫂豪極力促銷外，台東縣政府也積極和通路商、賣場合作拓展國內市場。

台東縣政府這2天更進一步邀請郭婞淳拍攝行銷台東鳳梨釋迦短片。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，繼去年底抗疫女神賈永婕在台北內湖家樂福協助銷售鳳梨釋迦，重量級運動員郭婞淳昨天也回到台東，在威豪健身館拍攝鳳梨釋迦宣傳影片，以行動力挺家鄉與鳳梨釋迦。

郭婞淳說，身為台東一份子，當然要支持鳳梨釋迦，和大目釋迦不同的是，鳳梨釋迦口感更扎實、果肉細緻Q彈，因為台東人都很熟這個水果，會推薦分享給外縣市的朋友及正在國訓中心努力訓練的選手們。

台東縣長饒慶鈴表示，鳳梨釋迦是台東重要的產業，也是最能代表台東的特色水果，在農曆春節前進入產量最高峰，因為果實碩大、濃郁甜蜜，是很適合分享親朋好友的伴手禮，全家、全聯及家樂福各大賣場分別推出單顆、2顆或10斤、20斤裝禮盒，送禮自用選擇多元。

台東縣政府表示，想與郭婞淳一起品嘗最美味的鳳梨釋迦，或年節送禮分享甜蜜給更多人，可參考購夠台東網站，洽詢電話：台東農產公司（089）328-088。