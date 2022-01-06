台東山林女英雄 無私奉獻讓台灣黑熊Mulas悠遊山林

台北市西區扶輪社每年針對不同主題表揚優秀人士頒發「職業成就獎」，今年與林務局合作，選定表揚長期對於台灣山林保育有卓越貢獻人士。其中，台東林區管理處員工徐惠君，提供黑熊保育推廣非常有價值的參考資訊，今獲獎肯定。

林務局表示，進入決選的13名候選人均來自局內各單位人員，包含了從事森林保護、林產創新發展、精進造林技術、落實生態保育、策畫育樂場域、推動友善工程等具熱忱及卓越貢獻者，最終評委選出具有代表性，且貢獻卓著6位得獎者。

任職於台東林區管理處的徐惠君，因台東山區森林是黑熊的重要棲息環境，周邊部落居民有較高機率遭遇黑熊、進而產生衝突。徐惠君導入智慧監測系統，確保登山安全，在黑熊入侵時，山屋管理員即會透過系統接收到訊息，避免人熊衝突。

另還承辦失親幼熊安置照養及受困套索陷阱黑熊救傷、強化台東地區通報管道、建立黑熊救傷程序SOP，更監測掌握黑熊野放後動態，並規畫監製、記錄黑熊Mulas自收容、照養、野訓到野放的珍貴影像，提供黑熊保育推廣非常有價值的參考資訊。

林務局強調，非台北市西區扶輪社給予同仁獎勵及肯定，期盼經由職業成就獎頒獎典禮，讓得獎者的努力與付出被肯定，希望啟發更多有志之士為保護台灣山林及保育生態努力。