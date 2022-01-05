暖暖平交道外移要30億 蔡適應：爭取提高中央補助款

基隆暖暖平交道事故頻傳，還經常發生「卡」車事件，地方認為應盡速進行鐵道外移長遠規畫，台鐵已經完成鐵道外移的評估，但經費高達30億元，立委蔡適應今天說，市府要籌配合款10億元，由於金額太龐大，目前財政難以負擔，進度無法往前，他認為長遠來看要把鐵道外移，會努力向中央爭取提高補助款，讓計畫可以執行。

立委蔡適應今天會勘暖暖鐵路平交道，敦促台鐵加速建置平交道智慧化電子聯鎖系統、優先改善八堵至宜蘭路段交通安全

暖暖鐵路平交道由於遮斷桿起降秒數太短，時常發生車輛卡在平交道的狀況，暖暖里長陳建興、暖同里長林明坤都向立委蔡適應、市議員林旻勳反應問題，今天台鐵運務段、電務段等相關單位都到場，允諾以優先改善暖暖平交道。

地方人士說，位暖暖街的暖暖平交道阻礙地方發展，且十分危險，多年來一直爭取鐵道外移，昨天會勘時居民再度表達外移的聲音。

市府表示，台鐵2016年就完成暖暖鐵道外移的評估方案，計畫沿著基隆河左岸與台二丁源遠路高架共構，但經費要30億元左右。