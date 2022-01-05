影／屢被檢舉引民怨 中山高麥金路匝道口今改雙線分流

中山高速公路基隆交流道往麥金路的匝道車道較寬，駕駛人主動分流行駛，許多人收到罰單，引發民怨。去年11月立委蔡適應會同相關單位會勘，高速公路局認為匝道出口銜接麥金路約30公尺路段寬度夠，今天漆畫標線，完成調整為雙線車道，可合法左、右轉，不再受罰。

基隆交流道是市區通往安樂區的汽車捷徑，車流量很大，南下車輛駛出主線後，匝道比一般車道寬，左、右轉駕駛人常自動分流。近期傳出不少車輛兩線行進或停等紅燈時，遭檢舉達人舉發車子超出道路邊線受罰，駕駛人認為很不合理，引發民怨。

立委蔡適應去年11月24日邀高速公路局、國道警察局等單位會勘。蔡適應說，當地車流量大，左右轉分流是通例，不是特例，交通標線需要改善，避免民眾違規而不知，造成荷包失血。

議員林旻勳說，匝道車流量非常大，如果沒有雙車道可能會塞得非常嚴重，他自己也被開過單，長期都併排使用，民眾被開單怨聲載道，要求要改雙車道符合現況。

高公局指出，委請專業顧問公司評估，認為匝道橋梁結構符合2線車道安全條件，但出匝道前段路寬不足8公尺，且屬下坡彎道，無法調整為雙車道；後段銜接麥金路路口約30公尺，寬度足夠且平緩，可改為雙線車道。