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「一鄉鎮一親子館」宜蘭第12座 南澳親子館今啟用
宜蘭縣政府推動「一鄉鎮一親子館」不遺餘力，以宜蘭縣公益彩劵盈餘、前瞻計畫經費補助，斥資逾200萬元打造南澳親子館，去年12月下旬試營運，並於今天正式開幕。縣府社會處表示，大同親子館1月10日啟用後，即完成12鄉鎮市均有的目標，縣內將有13座親子館。
南澳鄉地處宜蘭、花蓮交界，當地人口外移嚴重、相關資源不足。縣府獲中央補助及公彩盈餘，重新修繕南澳社區活動中心，變身成為南澳親子館。縣長林姿妙表示，孩子的照顧不能被遺漏，不論在哪裡，都要讓宜蘭囝仔在最好的環境裡長大。
南澳親子館由台灣基督教福利會承攬，今天舉辦揭牌儀式，縣長林姿妙、南澳鄉長李勝雄等人共襄盛舉。台灣基督教福利會執行長游宗仁說，福利會在南澳承接原住民家庭服務中心，看見許多小媽媽、隔代教養的狀況，因缺乏托育資源、妥善安全環境，讓幼兒、家長無處可去，正因如此，積極投入偏鄉角落服務。
縣府社會處表示，南澳親子館的社工、行政人員及托育人員會任用當地人才，並提供0至6歲幼兒及其照顧者一個舒適親子空間，以補足家庭育兒資源，未來將結合在地文化特色舉辦活動。該館位在南澳村中正路52號，服務時間為周二至周日，逢國定假日、周一休館，歡迎鄉民多加利用。
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