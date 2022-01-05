花蓮推銀髮族免費健檢 13鄉鎮共83場次
花蓮人口高齡化，長者健康更顯重要，花蓮縣衛生局即日起安排13鄉鎮市衛生所，共83場次的社區健檢活動，凡設籍花蓮65歲以上長者及55歲以上原住民長者，均可免費享有健康檢查，包含血液、血糖、肝功能、甲狀腺功能檢查、維他命D濃度檢測等，為銀髮族健康把關。
衛生局長朱家祥表示，花蓮縣在2011年推出「長者免費健康檢查服務」，截至2021年受惠長者高達9萬6021人次，今年不但持續辦理，並特別針對長者血液中的維他命D檢測，據研究顯示，年長者肌膚合成維他命D效率較差，以及長時間在家或飲食攝取不足等，容易造成骨質疏鬆及骨折。
朱家祥說，醫療團隊進入社區、部落做篩檢服務，就近為民眾健康把關，透過健檢能了解長者健康狀況，並於回診看報告時，給予治療和衛教，建議先從食物攝取、營養補充及曬太陽著手，讓長輩定期追蹤。
另外，今年衛生局推出的整合式篩檢活動內容，還有免費成人健康檢查、四大癌症篩檢（子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌），及B、C型肝炎篩檢等。
符合條件的民眾，請攜帶身份證及健保卡前往衛生所，或與衛生局訂有合約9家醫療機構，包含國軍花蓮總醫院、門諾醫院、慈濟醫院、花蓮醫院等，接受免費長者健康檢查服務。詳細日期及時間可聯繫13鄉鎮市衛生所，或至衛生局網站查詢。
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