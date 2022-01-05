春節連假 台東6家動物醫院提供毛小孩看診

台東縣6家動物醫院於春節連假期間（1月29日至2月6日），部分時段仍有營業，飼主可先提前詢問各醫院看診時間。

台東縣政府動物防疫所今天發布新聞稿表示，春節期間懷恩、向日動物醫院於1月29日正常營業，除夕前（1月30日）至2月6日皆休診；瑞興動物醫院2月1日（初一）至2月4日（初四）休診，其餘時間皆正常營業；崇仁動物醫院1月29、30日正常營業、31（除夕）僅上午營業，除夕下午至2月6日休診。

中華、專一動物醫院分別於春節期間下午1時至下午4時、及中午12時至下午3時皆有營業，為避免動物醫院臨時調整營業時間，或就診動物過多等候時間過長情形，飼主可先提前電話詢問各醫院，讓寵物能即時獲得妥善醫療。

台東縣政府農業處表示，有關111年春節連續假期各動物醫院營業時間詳細日期及時段，請查詢台東縣政府農業處網站，或撥打台東縣動物防疫所（089-233720）電話洽詢，以方便飼主於春節期間寵物遭遇緊急情況時能迅速獲得就醫資訊。