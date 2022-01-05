身障夫妻家漏水鋼筋裸露帆布擋雨和石塊 志工修繕送愛

基隆市有一戶身障夫妻，長期面臨漏水、天花板鋼筋水泥外露及脫落困擾，僅用帆布來遮蓋天花板以防止砸傷及擋雨。基隆市原住民族家庭服務中心訪視發現後，在社工員的協助下，「雨後彩虹希望之家義工團」動員多名志工修繕，近日即可完工，將有個安全的居住環境。

由台灣原住民族社會福利工作發展協會所承接的基隆市原住民族家庭服務中心，近日訪視個案發現有一戶長期面臨漏水、天花板鋼筋水泥外露及脫落困擾，僅用帆布來遮蓋天花板以防止砸傷。

張姓夫妻倆都是身障人士，張爺爺已70多歲年邁無工作能力，有一個還有念國中的孩子，平日家庭經濟清苦困頓，無力修繕房屋，經基隆市原住民族家庭服務中心社工員的協助下，連結雨後彩虹希望之家義工團協助。

馬豪執行長率領的「雨後彩虹希望之家」成員，平日都有自己的工作，利用休假日犧牲休息時間協助修繕，修繕經費均由義工團自行籌措，有的義賣，有的會透過網路募捐建材經費，大家都為弱勢族群能安心重生而付出心力，克服所有的困難。張爺爺的房子大家修了1個多月，8日完成最後工作。

對於雨後彩虹希望之家義工團的善行，張爺爺非常感謝，他說，「我們不用再害怕颱風、地震天花板鋼筋水泥會掉下來」，他每每想起天災來時，總是心有餘悸，很感謝志工一直來幫忙，揪感心。