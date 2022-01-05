花蓮春節返鄉專車 12日中午開放訂票

花蓮縣政府與台鐵合作推出春節返鄉專車，將於12日中午12時至下午4時開放訂票，台北、花蓮往返各2班列車，全票新台幣200元，採實名制搭乘。

花蓮縣政府民政處發布訊息指出，春節返鄉專車台北往返花蓮，12日中午12時至下午4時於花蓮縣政府全球資訊服務網－111年春節返鄉專車（火車）訂票連結開放線上訂票。

返鄉專車為台北、花蓮往返直達車，台北南下花蓮搭車時間為28日晚間7時37分及29日上午9時44分發車，北上時間為2月5日下午5時32分及2月6日下午2時52分發車。

民政處指出，返鄉專車為PP自強號，每列共566個座位，包含6張愛心票（未滿12歲或65歲以上民眾），設籍花蓮者（或身分證U開頭）及配偶、直系血親及配偶，非縣民但於花蓮工作者及配偶等，都可憑身分證、戶口名簿、工作證明文件等購票。

民政處指出，返鄉專車採實名制，限本人搭乘，禁止轉售或轉讓，乘車時需攜帶證明文件才可上車。

花蓮幅員狹長，搭乘返鄉專車抵達花蓮火車站後，還可憑專車乘車證免費轉乘復興號，停靠壽豐、鳳林、光復、瑞穗及玉里等站，北上同樣也可搭復興號接駁車至花蓮火車站搭車，詳細乘車時間可至民政處網站查詢。