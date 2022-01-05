時力籲速建YouBike 宜縣府回應這原因不適合

元旦3天連假帶動各地出遊、返鄉潮，國道5號、宜蘭縣內塞車議題再度受到關注，時代力量宜蘭黨部聯合服務處今天向縣府喊話，應盡速完成縣內YouBike系統建置，改善交通問題，不只可紓緩假日觀光塞車，也能供縣民通勤、通學之用。縣府交通處表示，經評估公共自行車建置、營運成本高，且宜蘭多雨氣候，其他都會區的設置條件並非適合。

宜蘭黨部指出，台灣目前僅剩宜蘭、基隆、花蓮、台東、南投、雲林6個縣市未有公共自行車。縣府前幾年完成「宜蘭縣公共自行車租賃系統」的實體規畫，卻因oBike率先插旗進駐、縣議會阻擋預算而停滯，隨後oBike又因經營不善退出宜蘭市場，縣府也未有後續建置。

有鑒於疫情趨緩，宜蘭縣內交通問題再被討論，宜蘭黨部認為縣府應重新檢視，盡速規畫建置YouBike系統。議題研究員林佳萱說，此可紓緩觀光帶來的塞車、停車亂象，遊客也多了代步新選擇，YouBike亦適合點至點的小鎮觀光型態。只是，民眾向縣府提出需求，卻得到「會向中央爭取經費」的回應。

宜蘭黨部提到，依先前規畫，縣府每年花費2000萬元、耗時7年建置完成，共1.4億經費。總顧問林正芳表示，宜蘭縣未來將有更多大型交通建設，勢必帶來更多觀光人潮與人。不過，要是縣內轉乘的配套措施沒做好，反而會造成交通體系的阻塞，影響縣民的生活。他認為，YouBike是花費很少，卻立即有效的解決方案之一。

交通處回應，縣府重視綠色運輸，已規畫宜蘭縣公共自行車租賃系統建置營運管理計畫、大羅東地區公共自行車租賃系統先期規畫評估計畫，經評估結果，前期建置與營運成本，預估約1.2億元及每年6千萬元的營運費用。

交通處表示，宜蘭是多雨氣候，下雨天一年多達200多天，其他都會區的公共自行車設置條件並非適合宜蘭，縣府仍持續致力公共運輸多元運具更因地制宜的規畫。