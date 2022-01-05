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影／疫後網購增3成 基隆漁會3組禮盒超海派網購最夯品

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
疫情後網購增3成，基隆區漁會推3組年節禮盒超海派，圖為禮B盒。記者游明煌／攝影
疫情後網購增3成，基隆區漁會推3組年節禮盒超海派，圖為禮B盒。記者游明煌／攝影

基隆區漁會自去年5月疫情發生後，統計網購漁貨的銷量增加約有三成以上，很多宅男、宅女和家庭主婦都利用網購不用出門。春節快要到了，漁會推出3組年節禮盒，內容超海派，有本港大明蝦、軟絲、紅條、石斑魚、虎仔魚、白鯧、鮑魚等，有A、B、C不同組合，依需求選購。

快要過年了，象徵年年有餘的鮮魚料理，是團圓餐聚時必備的吉祥年菜，基隆區漁會以優惠價格推出優惠方案，漁貨滿千就可以500元超值價格買到白鯧及加購價800元買到烏魚子。今年漁會嚴選3組年節禮盒，分別為吉祥禮盒1380元，團圓禮盒2580元及頂級禮盒3580元。

漁會總幹事陳文欽說，內容不僅豪華包裝也相當精美，為過年送禮自用兩相宜，A禮盒有本港大明蝦、軟絲、白鯧、紅條、鮑魚、花枝丸、干貝等，還送一包台灣毛豆；B禮盒白鯧、軟絲、飛魚卵香腸、大白蝦、鮪魚肚，鮪魚肚是宅男宅女最愛的，很方便又好吃，可煎可煮，目前是網購最夯產品；C禮盒有本港透抽、石斑魚、午仔魚、一夜干、飛魚卵香腸等

漁會理事長簡建輝表示，除了上述禮盒外，今年門市特別設立網購商城，特別以優惠的價格讓民眾亦可依需求選購各項優質國內生產漁產品等年節應景優惠漁產品。

基隆區漁會說，今年主打國產品專區，民眾亦可依需求選購各項優質國內生產漁產品，小卷、石斑魚、花枝、等年節應景優惠漁產品，有意訂購民眾可至基隆區漁會官網下載訂購單，以傳真方式訂購，免出門也可以選購新鮮優惠漁產品。

漁會門市專線：（02）24695768。基隆區漁會門市地址：基隆市中正區環港街5號1樓。營業時間：周一至周日，每日上午8點到下午5點。

疫情後網購增3成，基隆區漁會推3組年節禮盒超海派，圖為A禮盒。記者游明煌／攝影
疫情後網購增3成，基隆區漁會推3組年節禮盒超海派，圖為A禮盒。記者游明煌／攝影
疫情後網購增3成，基隆區漁會推3組年節禮盒超海派。記者游明煌／攝影
疫情後網購增3成，基隆區漁會推3組年節禮盒超海派。記者游明煌／攝影
疫情後網購增3成，基隆區漁會推3組年節禮盒超海派，圖為C禮盒。記者游明煌／攝影
疫情後網購增3成，基隆區漁會推3組年節禮盒超海派，圖為C禮盒。記者游明煌／攝影
疫情後網購增3成，基隆區漁會推3組年節禮盒超海派。記者游明煌／攝影
疫情後網購增3成，基隆區漁會推3組年節禮盒超海派。記者游明煌／攝影

基隆 網購 白鯧

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