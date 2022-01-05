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花蓮吉安農會更新冰品加工設備 產能多4倍

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉農會總幹事張德奇（左一）向立委傅崐萁（左三）、縣長徐榛蔚（左二）說明冰品加工設備效能。圖／花蓮縣政府提供
花蓮吉安鄉農會總幹事張德奇（左一）向立委傅崐萁（左三）、縣長徐榛蔚（左二）說明冰品加工設備效能。圖／花蓮縣政府提供

花蓮吉安農會自2000年開始，利用芋頭、南瓜等蔬果做成冰品，深受大眾的歡迎，不過設備老舊，1天只能產出1500支冰供不應求。縣府向中央爭取經費，加上自籌款共3300萬元，更新冰品加工設備，現在1天能多產4倍的量，還有機會為全國農會做冰品代工，讓農產品加值。

吉安冰城位於吉安鄉農會本部旁，成立超過20年，持續收購花蓮在地農產品，堅持不加香科、香精製作天然風味冰品，如今廠區設備老舊，縣府輔導農會汰換設備，以增進效率及符合衛生法規。

吉安鄉農會總幹事張德奇表示，以前一半機器、一半手工做冰品，1天只能做1500支冰，但1天平均就賣出2千支，可說是供不應求，必須提前備貨；現在有了新設備，可自動化做冰品，製程縮短，2小時就有1500支，1天下來可做6千支冰，等於增加4倍的產能。

農業處長吳昆儒說明，吉安冰城的設備採購計畫，包含冰棒及冰淇淋的自動生產設備、衛生清洗系統及儲存設備，所需人力是以往的一半，重點是更加安全衛生。

張德奇說，新設備除了製作吉安冰品外，也能為縣內其他地區農會做代工，像玉里鎮有產火龍果，可做出火龍果口味冰品。未來有機會幫全國農會做冰品代工，打造「農會x農會」的雙重品牌，近期與多家農會討論，希望打造更多樣的冰品做示範，品質從生產到加工雙重有保障。

縣長徐榛蔚表示，縣府從前年率先全國購置非破壞性文旦甜度檢測儀器、同年成立吉安鄉保健作物加工廠、去年的鳳榮豆奶加工廠、未來的瑞穗文旦柚加工場域、卓溪苦茶油加工廠，以及將要完成食品驗證的吉安冰品加工廠，相信能增加農民收益和強化振興農業發展，並開拓農產品推廣通路。

花蓮吉安農會更新冰品加工設備，多出4倍的產能。圖／花蓮縣政府提供
花蓮吉安農會更新冰品加工設備，多出4倍的產能。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府爭取經費和自籌款共3300萬元，為吉安農會更新冰品加工設備。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府爭取經費和自籌款共3300萬元，為吉安農會更新冰品加工設備。圖／花蓮縣政府提供

冰品 農會 吉安

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