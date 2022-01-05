聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮吉安農會更新冰品加工設備 產能多4倍
花蓮吉安鄉農會自2000年開始，利用芋頭、南瓜等蔬果做成冰品，深受大眾的歡迎，不過設備老舊，1天只能產出1500支冰供不應求。縣府向中央爭取經費，加上自籌款共3300萬元，更新冰品加工設備，現在1天能多產4倍的量，還有機會為全國農會做冰品代工，讓農產品加值。
吉安冰城位於吉安鄉農會本部旁，成立超過20年，持續收購花蓮在地農產品，堅持不加香科、香精製作天然風味冰品，如今廠區設備老舊，縣府輔導農會汰換設備，以增進效率及符合衛生法規。
吉安鄉農會總幹事張德奇表示，以前一半機器、一半手工做冰品，1天只能做1500支冰，但1天平均就賣出2千支，可說是供不應求，必須提前備貨；現在有了新設備，可自動化做冰品，製程縮短，2小時就有1500支，1天下來可做6千支冰，等於增加4倍的產能。
農業處長吳昆儒說明，吉安冰城的設備採購計畫，包含冰棒及冰淇淋的自動生產設備、衛生清洗系統及儲存設備，所需人力是以往的一半，重點是更加安全衛生。
張德奇說，新設備除了製作吉安冰品外，也能為縣內其他地區農會做代工，像玉里鎮有產火龍果，可做出火龍果口味冰品。未來有機會幫全國農會做冰品代工，打造「農會x農會」的雙重品牌，近期與多家農會討論，希望打造更多樣的冰品做示範，品質從生產到加工雙重有保障。
縣長徐榛蔚表示，縣府從前年率先全國購置非破壞性文旦甜度檢測儀器、同年成立吉安鄉保健作物加工廠、去年的鳳榮豆奶加工廠、未來的瑞穗文旦柚加工場域、卓溪苦茶油加工廠，以及將要完成食品驗證的吉安冰品加工廠，相信能增加農民收益和強化振興農業發展，並開拓農產品推廣通路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言