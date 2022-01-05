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1天190車次暖暖平交道常「卡」車 將智慧化改善

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
1天190車次暖暖平交道常「卡」車引民怨，將智慧化改善。記者游明煌／攝影
1天190車次暖暖平交道常「卡」車引民怨，將智慧化改善。記者游明煌／攝影

基隆暖暖平交道平均每天有190車次經過，十分頻繁，民眾反映遮斷桿起降秒數太短，連消防車、巡邏車、計程車都曾被卡在平交道或在黃網線內，相當危險，駕駛也因此常被開罰單，引發民怨。立委蔡適應今天會同台鐵等相關單位會勘。台鐵說，全台平交道智慧化電子聯鎖工程已發包，承諾八堵、暖暖等到宜蘭段列為優先改善。

去年10月基隆有一輛消防車出勤經暖暖平交道時，遮斷桿升起6秒後因又有火車來馬上又放下，消防車因噸位太重煞不住，只好往前行駛撞上遮斷桿，被罰9萬元並駕駛吊扣駕照1年。去年12月也有巡邏車和和計程車有類似狀況。

立委蔡適應今天會同台鐵電務處、鐵路警察局等相關單位會勘，在勘查過程中，在20分鐘內就有6輛火車經過，有的遮斷桿升起後不到30秒、1分鐘又到放下，現場有就很多汽機車被迫停在黃網線上，進退不得。

蔡適應表示，台鐵68個平交道改善都很重要，整體改善工程於民國114年全部完成，但感謝台鐵表示願意將暖暖平交道納入優先改善，在未改善之前與市府進行路口的改善，避免會有「卡」車的情況，建議將路口車輛停等線往後挪，才不會有一堆車擠在前面，後續會督促相關改善進度。

市議員林旻勳說，主要是路口狹小，要進行優化，暖暖街平交道已發生多起意外事故，必須盡速改善，短短20分鐘就有6輛火車經過，班次非常密集。

台鐵電務處副處長楊惇惠說明，前瞻計畫有智慧化平交道改善工程，全台有68處要改善，已經發包設計中，八堵到宜蘭段會列為優先路段。未來會依火車的行車速度等調整平交道遮斷器放下時間，如間隔太短就延遲升起，也就是說，當遮斷桿要升起時又有下一輛火車緊接著來，庶斷桿就不要升起，民眾雖會等久一點，但會比較安全。間隔秒數要多少要再評估，兼顧安全及不要讓民眾等太久。

1天190車次暖暖平交道常「卡」車引民怨，將智慧化改善。記者游明煌／攝影
1天190車次暖暖平交道常「卡」車引民怨，將智慧化改善。記者游明煌／攝影
1天190車次暖暖平交道常「卡」車引民怨，將智慧化改善。記者游明煌／攝影
1天190車次暖暖平交道常「卡」車引民怨，將智慧化改善。記者游明煌／攝影
1天190車次暖暖平交道常「卡」車引民怨，將智慧化改善。記者游明煌／攝影
1天190車次暖暖平交道常「卡」車引民怨，將智慧化改善。記者游明煌／攝影

台鐵 蔡適應 計程車

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