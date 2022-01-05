快訊

驚傳女學生不幸事件 台大致學生公開信曝光

今天是小寒！習俗及4大禁忌曝光 打掃恐致整年衰敗

年節餐桌上的好食材 買花東金針先看標示溯源

中央社 / 花蓮縣5日電

年節將至，民眾辦年貨，金針是餐桌上常見的應景食材，色美味清香也意含吉祥，農糧署東區分署提醒，選擇有完整包裝及營養標示，並貼有產銷履歷或生產追溯條碼的國產金針。

金針有「忘憂草」的美譽，富含蛋白質、鈣、鐵、維生素B1、B2及花青素等多種營養素，適合與各種料理搭配使用，煮湯、涼拌、炒食皆美味。

農糧署東區分署發布新聞資料表示，國內金針主要產地大多都集中在花蓮縣玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山及台東縣太麻里鄉金針山，種植面積約470公頃，占全國種植面積近9成。

為提升金針產業經營層次及建立產品安全觀念，農糧署長期與中央衛生單位及地方縣市政府合作，輔導金針產業農民組織成立台灣金針協會，積極改善農民加工觀念及製程，並鼓勵農友參加金針「產銷履歷」驗證，推動加工業者朝落實安全管理、完整包裝並張貼「台灣金針」標章及「台灣農產品生產追溯」條碼等目標邁進。

農糧署東區分署指出，消費者於選購金針產品時，應選擇有完整包裝及營養標示，並且貼有「產銷履歷」、「台灣金針」標章或「台灣農產品生產追溯」條碼的產品，以保障食的安全。

如果看到包裝標示不完整、不清楚、產品顏色過於鮮豔，或是質地出現受潮或酸敗氣味等情形，均不建議選購。如購買散裝乾金針時，可先「目視」產品色澤，為淡黃褐色且不太過鮮豔，「嗅聞」具有淡淡花香味，沒有酸敗及藥水味，「手觸」表面乾澀無吸濕回潮等現象，用簡單的方式，辨別品質優良的乾金針產品。

在烹調方面，民眾若購買安全金針，可先以溫水浸泡30分鐘，取出再以清水沖洗後煮食；若為無硫金針，則以煮沸後的熱水，滿水加蓋並悶浸5分鐘以上，即可取出備用烹調。只要掌握選購及烹調前處理要領，就能安心輕鬆享用來自花東在地美味的國產金針。

產銷履歷 農糧署 東區

延伸閱讀

疫情逆風開店！「全聯先生」東區創業 揭主因滿足慾望

花蓮玉里蕎麥 躍上冰炫風成美味亮點

策動公牛狂奔的MVP 德羅展老驥伏櫪大逆襲

氣候乾旱柑橘小果 楊瓊瓔爭取2892萬元補助製成果汁

相關新聞

羅志祥花蓮跨年復出 傅崐萁：要給受傷的花蓮孩子機會

因私生活惹議退出螢光幕年餘的歌手羅志祥，在花蓮跨年晚會復出，引發外界對花蓮縣政府正反評價。花蓮縣立委傅崐萁今受訪表示，這...

1天190車次暖暖平交道常「卡」車 將智慧化改善

基隆暖暖平交道平均每天有190車次經過，十分頻繁，民眾反映遮斷桿起降秒數太短，連消防車、巡邏車、計程車都曾被卡在平交道或...

花蓮市大宗廢棄物免費清運 即日起受理預約登記

春節將屆，不少家戶已開始忙著打掃家裡，汰舊換新。花蓮市公所即日起受理大宗廢棄物清運預約登記，清運品項包括舊電視、冰箱、床...

路過南迴 小心帶「紅色伴手禮」回家

民眾駕車到台東旅遊後收到超速罰單，哀嘆是「紅色伴手禮」，取締熱點就在南迴公路。據統計，去年南迴公路最「吸金」5支測速桿，...

廚師變祭師 林司降返鄉傳承文化

「傳承部落文化這條路，我走得心甘情願！」台東縣大武鄉大鳥部落35歲的林司降是排灣族人，20歲放棄北部飯店廚師工作，返鄉向...

原民意識抬頭 不再是弱勢

部分民眾會有「原住民是弱勢族群」的刻板印象，林司降說，原民社會意識抬頭，族群部落裡各項事務重新建立，各縣市原住民族早已發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。