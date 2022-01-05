年節餐桌上的好食材 買花東金針先看標示溯源

年節將至，民眾辦年貨，金針是餐桌上常見的應景食材，色美味清香也意含吉祥，農糧署東區分署提醒，選擇有完整包裝及營養標示，並貼有產銷履歷或生產追溯條碼的國產金針。

金針有「忘憂草」的美譽，富含蛋白質、鈣、鐵、維生素B1、B2及花青素等多種營養素，適合與各種料理搭配使用，煮湯、涼拌、炒食皆美味。

農糧署東區分署發布新聞資料表示，國內金針主要產地大多都集中在花蓮縣玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山及台東縣太麻里鄉金針山，種植面積約470公頃，占全國種植面積近9成。

為提升金針產業經營層次及建立產品安全觀念，農糧署長期與中央衛生單位及地方縣市政府合作，輔導金針產業農民組織成立台灣金針協會，積極改善農民加工觀念及製程，並鼓勵農友參加金針「產銷履歷」驗證，推動加工業者朝落實安全管理、完整包裝並張貼「台灣金針」標章及「台灣農產品生產追溯」條碼等目標邁進。

農糧署東區分署指出，消費者於選購金針產品時，應選擇有完整包裝及營養標示，並且貼有「產銷履歷」、「台灣金針」標章或「台灣農產品生產追溯」條碼的產品，以保障食的安全。

如果看到包裝標示不完整、不清楚、產品顏色過於鮮豔，或是質地出現受潮或酸敗氣味等情形，均不建議選購。如購買散裝乾金針時，可先「目視」產品色澤，為淡黃褐色且不太過鮮豔，「嗅聞」具有淡淡花香味，沒有酸敗及藥水味，「手觸」表面乾澀無吸濕回潮等現象，用簡單的方式，辨別品質優良的乾金針產品。

在烹調方面，民眾若購買安全金針，可先以溫水浸泡30分鐘，取出再以清水沖洗後煮食；若為無硫金針，則以煮沸後的熱水，滿水加蓋並悶浸5分鐘以上，即可取出備用烹調。只要掌握選購及烹調前處理要領，就能安心輕鬆享用來自花東在地美味的國產金針。