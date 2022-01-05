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花蓮市大宗廢棄物免費清運 即日起受理預約登記

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公所清潔隊每年農曆年前，協助家戶清運大宗廢棄物，即起受理預約登記。圖／市公所提供
花蓮市公所清潔隊每年農曆年前，協助家戶清運大宗廢棄物，即起受理預約登記。圖／市公所提供

春節將屆，不少家戶已開始忙著打掃家裡，汰舊換新。花蓮市公所即日起受理大宗廢棄物清運預約登記，清運品項包括舊電視、冰箱、床墊等，每戶免費清運1次3件為限，預約登記電話（03）8233818。

花蓮市公所清潔隊長吳慶展說，可清運的大宗廢棄物，包括電視、冰箱、沙發、衣櫥、衣櫃、桌椅、彈簧床等，每戶都可登記免費清運1次，1次最多3件，登記後，於1月20日至26日，會依各里排定的時間到家戶清運，但清潔隊員不會進入住家搬運，家戶必須先把要丟棄的大宗費棄物搬到大門前。他也提醒，只收大宗廢棄物，請勿夾雜一般垃圾、資源回收或事業廢棄物。

市公所已排定全市各里的大宗廢棄物清運時間，1月20日為主學、主力、主權、主農、主安、主和等六里；21日為國華、國光、國治、國威、國魂、國安、國聯、國防、國盛、國風等10里；22日為國強、國興、國慶、國福、國裕、國富等6里。

24日為民孝、民心、民享、民意、民樂、民運、民政、民德、民立、民勤等10里；25日為民主、民有、民族、民生、民權等5里；26日為主商、主勤、主工、主睦、主計、主信、主義等7里。

市長魏嘉賢表示，農曆年前將於22日至28日實施國家清潔周，呼籲市民配合，一同清淨家園。

花蓮市公所清潔隊每年農曆年前，協助家戶清運大宗廢棄物，即起受理預約登記。圖／市公所提供
花蓮市公所清潔隊每年農曆年前，協助家戶清運大宗廢棄物，即起受理預約登記。圖／市公所提供

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