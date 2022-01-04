羅東聖母醫院獲贈「五官鏡」 醫療設備提升造福原鄉

宜蘭縣羅東聖母醫院「山地巡迴醫療」到大同鄉、南澳鄉，守護原民健康迄今近70年，當地居民早已習慣天天巡診的醫療車；然而，牙科、眼科等設備有所限制，會有延誤就醫的可能。台北福星國際扶輪社得知後，號召11個台灣友社等，捐贈五官鏡等逾200萬元軟硬體遠距醫療設備，有助於前線醫師能即時與各科別進行專業診療。

台北福星國際扶輪社長期致力於社會公益，結合其他友社、韓國麗水九鳳扶輪社，啟動國際扶輪獎助金計畫，協助羅東聖母醫院添購可攜式五官鏡、眼底鏡等遠距醫療設備，受惠民眾包含大同鄉、南澳鄉共17個部落。