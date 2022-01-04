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羅東聖母醫院獲贈「五官鏡」 醫療設備提升造福原鄉

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
羅東聖母醫院「山地巡迴醫療」是由分科醫師到當地進行義診，五官鏡能協助其與眼科、皮膚科等醫師進行遠距門診。圖／羅東聖母醫院提供
羅東聖母醫院「山地巡迴醫療」是由分科醫師到當地進行義診，五官鏡能協助其與眼科、皮膚科等醫師進行遠距門診。圖／羅東聖母醫院提供

宜蘭縣羅東聖母醫院「山地巡迴醫療」到大同鄉、南澳鄉，守護原民健康迄今近70年，當地居民早已習慣天天巡診的醫療車；然而，牙科、眼科等設備有所限制，會有延誤就醫的可能。台北福星國際扶輪社得知後，號召11個台灣友社等，捐贈五官鏡等逾200萬元軟硬體遠距醫療設備，有助於前線醫師能即時與各科別進行專業診療。

台北福星國際扶輪社長期致力於社會公益，結合其他友社、韓國麗水九鳳扶輪社，啟動國際扶輪獎助金計畫，協助羅東聖母醫院添購可攜式五官鏡、眼底鏡等遠距醫療設備，受惠民眾包含大同鄉、南澳鄉共17個部落。

羅東聖母醫院表示，山地巡迴醫療是由分科醫師到當地進行義診，五官鏡能協助其與眼科、皮膚科等醫師進行遠距門診。例如民眾的眼睛因異物入侵，骨科醫師利用眼底鏡拍攝現況，與醫院的眼科醫師連線，即時把握黃金治療期，患者也能免於舟車勞頓就醫。

羅東聖母醫院獲贈五官鏡，有助於「山地巡迴醫療」前線醫師能即時與各科別進行專業診療。圖／羅東聖母醫院提供
羅東聖母醫院獲贈五官鏡，有助於「山地巡迴醫療」前線醫師能即時與各科別進行專業診療。圖／羅東聖母醫院提供
台北福星國際扶輪社號召其他友社等，捐贈五官鏡等醫療設備，羅東聖母醫院院長馬漢光今贈感謝狀致意。圖／羅東聖母醫院提供
台北福星國際扶輪社號召其他友社等，捐贈五官鏡等醫療設備，羅東聖母醫院院長馬漢光今贈感謝狀致意。圖／羅東聖母醫院提供
羅東聖母醫院獲贈五官鏡，有助於「山地巡迴醫療」前線醫師能即時與各科別進行專業診療。圖／羅東聖母醫院提供
羅東聖母醫院獲贈五官鏡，有助於「山地巡迴醫療」前線醫師能即時與各科別進行專業診療。圖／羅東聖母醫院提供

醫師 羅東

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