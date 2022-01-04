聽新聞
test
0:00 / 0:00
南迴測速這支拍最多 去年送出萬餘張「紅色伴手禮」
部分民眾駕車到台東旅遊返家，因超速收到紅色罰單、戲稱是「紅色伴手禮」，其中取締熱點就在南迴公路。據統計，去年南迴公路最吸金5支測速桿，共「送出」2萬4428張「紅色伴手禮」，位於安朔交控中心前測速桿就取締1萬餘件，堪稱「最會送禮」測速桿。
台東縣轄區測速照相去年共舉發7萬4217件，南迴公路5支測速桿是駕駛人最易荷包失血路段，許多駕駛返家沒有多久就會收到超速紅單，對照剛買的綠色釋迦，戲稱這是台東旅遊的「紅、綠伴手禮」，綠色釋迦清甜好吃，收到紅單則苦在心底。
統計資料顯示，去年南迴公路最「吸金」測速桿分別是427.4公里安朔交控中心1萬647件、398.6公里金崙大橋1905件、405.7公里大溪4011件、390.3公里香蘭國小4636件，及379.4公里知本3229件。
台東縣警局交通隊表示，南迴測速照相桿舉發率一直很高，應該是外地用路人開車到台東旅遊，見台東風光明媚、道路筆直，一不小心就超速了，但測速桿舉發超速是提醒用路人減速慢行，並不是為罰款。
交通隊也提醒，台九線草埔隧道內除限速70公里，另外一個取締重點是任意變換車道，呼籲用路人切莫違規，不僅可能造成交通事故，回家也可能又收到「紅色伴手禮」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言