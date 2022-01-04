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南迴測速這支拍最多 去年送出萬餘張「紅色伴手禮」

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
民眾駕車到台東旅遊如果違規超速，回到家很可能就會收到「紅色伴手禮」。記者卜敏正／攝影
民眾駕車到台東旅遊如果違規超速，回到家很可能就會收到「紅色伴手禮」。記者卜敏正／攝影

部分民眾駕車到台東旅遊返家，因超速收到紅色罰單、戲稱是「紅色伴手禮」，其中取締熱點就在南迴公路。據統計，去年南迴公路最吸金5支測速桿，共「送出」2萬4428張「紅色伴手禮」，位於安朔交控中心前測速桿就取締1萬餘件，堪稱「最會送禮」測速桿。

台東縣轄區測速照相去年共舉發7萬4217件，南迴公路5支測速桿是駕駛人最易荷包失血路段，許多駕駛返家沒有多久就會收到超速紅單，對照剛買的綠色釋迦，戲稱這是台東旅遊的「紅、綠伴手禮」，綠色釋迦清甜好吃，收到紅單則苦在心底。

統計資料顯示，去年南迴公路最「吸金」測速桿分別是427.4公里安朔交控中心1萬647件、398.6公里金崙大橋1905件、405.7公里大溪4011件、390.3公里香蘭國小4636件，及379.4公里知本3229件。

台東縣警局交通隊表示，南迴測速照相桿舉發率一直很高，應該是外地用路人開車到台東旅遊，見台東風光明媚、道路筆直，一不小心就超速了，但測速桿舉發超速是提醒用路人減速慢行，並不是為罰款。

交通隊也提醒，台九線草埔隧道內除限速70公里，另外一個取締重點是任意變換車道，呼籲用路人切莫違規，不僅可能造成交通事故，回家也可能又收到「紅色伴手禮」。

民眾駕車到台東旅遊如果違規超速，回到家很可能就會收到「紅色伴手禮」。記者卜敏正／攝影
民眾駕車到台東旅遊如果違規超速，回到家很可能就會收到「紅色伴手禮」。記者卜敏正／攝影

測速 台東

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