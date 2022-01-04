拍影片行銷 台東縣府邀民眾吃鳳梨釋迦過好年

為行銷台東鳳梨釋迦，台東縣政府除積極媒合通路市場、接洽企業團購，並拍攝行銷影片，邀請全國民眾一起吃釋迦過好年。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，為多元行銷鳳梨釋迦，縣府除積極媒合全家及家樂福等通路市場、接洽企業團購外，也特別製作「年節送禮，把最甜的送到心裡-台東鳳梨釋迦-」行銷影片，近日在社群網站及網路流傳，讓台東鳳梨釋迦詢問度再提升。

台東縣長饒慶鈴表示，釋迦被英國廣播公司（BBC）評選為最有營養食物第2名，可說是「甜的維他命C」。透過影片讓大家能夠看見台東的各種美好，從當地季節水果、遼闊美景到人情味，都是台東的獨有特色。

饒慶鈴表示，農曆春節即將到來，除了希望全國民眾把鳳梨釋迦帶回家，更邀世界各地旅人親自「東漂」，感受台東這片土地的魅力。