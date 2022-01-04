花蓮吉安冰城更新設備 大啖農產加工品更安心

花蓮縣政府輔導吉安鄉農會建構新的冰品產業鏈，向中央爭取經費，縣政府也補助近新台幣千萬元，攜手農會助在地小農提升農產品附加價值，將吉安冰城打造成花蓮旅遊必訪熱點。

吉安冰城位於吉安鄉農會旁，民國89年成立以來，持續收購花蓮縣在地農產品，製作成芋頭冰淇淋、栗子南瓜冰淇淋，火龍果冰淇淋等，堅持不加香科、香精，受民眾喜愛，成遊客到訪品嚐的熱門之處。

由於廠區設備老舊，花蓮縣政府輔導吉安鄉農會汰換設備，增進效率及符合現行衛生法規。花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁今天在農業處長吳昆儒和吉安鄉農會總幹事張德奇陪同下訪視。

吳昆儒說明，吉安冰城設備採購計畫包含冰棒及冰淇淋自動生產設備、衛生清洗系統及儲存設備；更新後更安全、衛生，並預期將可大幅提升生產效率，產能為過往的3到4倍，所需人力卻是以往的1/2。

吉安鄉農會以往都能夠創造出不少亮點產品，如配合慈濟大學輔導山地部落種山蘇，研製成山蘇冰淇淋；2020年香蕉盛產期，研發香蕉冰淇淋；以及小米紅藜冰淇淋等，都是特色冰品。

張德奇表示，以往全台農會對於農產品冰品系列都只能交給食品廠商代工，設備更新後將可以多為各農會做冰品代工，打造「農會x農會」雙重品牌，品質從生產到加工雙重有保障。

近期正與花蓮縣內外多家農會討論，希望能打造更多樣的冰品做示範，向全台民眾展示「農會x農會」的合作可能與農會永續經營的精神。

徐榛蔚表示，花蓮縣政府積極協助各地農會建立加工生產鏈，吉安鄉農會有了這座冰品加工廠必定可以透過冷凍儲存方式，增加農民收益和強化振興農業發展，同時開拓農產品推廣通路，厚實農產品加工能力的產值。