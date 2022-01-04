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冬山河支流水淹農田 縣府向中央爭取3千萬改善排水
宜蘭五結鄉錦眾及下孝威地區的平行排水地勢低窪，無法排入冬山河主幹線，縣政府日前向中央爭取經費，將用來增加平行排水的堤頂高度，擴充通水斷面，避免因為平行排水不順，水淹附近農田；該工程預計3月發包，明年汛期前可發揮功能，預估減少淹水面積約40公頃並保護鄰近地區400多位居民。
屬於冬山河支流的這處平行排水，集水面積約800公頃，由於平行排水的渠底比冬山河主幹線的渠底還要低，所以一旦平行排水支流的水，無法排入冬山河主幹線時，會造成平行排水中、下游二側的錦眾地區與下孝威地區嚴重淹水，附近農田泡在水裡，此時必須關閉防潮閘門，僅能依靠機械抽水把低窪地區的水排除。
縣政府水利資源處今天在縣務會議表示，為改善平行排水堤頂高度不足並增加通洪斷面，積極向中央爭取改善經費，上個月獲核定「前瞻基礎建設計畫水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」應急工程補助3000萬元，連同縣政府的配合款，合計共3658萬6000元。
改善工程前規劃設計中，從台二線到宜191線的渠道整建及改善長度565公尺，擴大通水斷面，預計3月發包，年底完工，民國112年汛期前發揮功能，達到防災減災效果。
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