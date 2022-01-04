華山公益年菜認助不到3成 花市長魏嘉賢展廚藝勸募

華山基金會每年歲末送年菜到獨居老人家中，讓弱勢長輩感受溫暖，公益活動邁入第19年，但年菜認購率不到3成。市長魏嘉賢、藝人杜詩梅與餐廳主廚黃學文，今天受邀展身手PK料理功力，號召社會大眾力挺公益。

華山基金會在花蓮服務1200位長輩，提供關懷訪視、物資協助、陪醫取藥等服務，歲末預計募集每份700元的年菜，讓孤老享用過節氣氛，眼見年關將至，認購率還不到3成。

為了號召社會大眾支持，華山基金會今天辦理「花蓮年菜料理王」活動，以華山贈送孤老的年菜品項，結合龍鬚菜、芋頭及韭菜為「花蓮三寶」，邀請花蓮市長魏嘉賢、花蓮媳婦杜詩梅聯手，與餐廳老闆黃學文切磋廚藝。魏嘉賢與杜詩梅搭檔包出櫻花蝦韭菜水餃，再將龍鬚菜汆燙後加上沙拉及肉鬆酥。魏嘉賢難得下廚，包水餃時小心翼翼，就怕包不好一下鍋煮就破掉。

黃學文則端出有吉祥寓意的麻油長壽麵線，以及香菇為主食的「好運菇腸報道」等，還為華山長輩們做出一桌好菜，提前溫馨圍爐。