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宜蘭戶外森山派對 1月8日岳明國小一起走讀加禮宛保安林

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
「里海巡遊」定時導覽，將會走訪五營兵將、泡泡湧泉、寄居蟹復育、賞鳥平台等社區文化、自然特色。圖／羅東林管處提供
「里海巡遊」定時導覽，將會走訪五營兵將、泡泡湧泉、寄居蟹復育、賞鳥平台等社區文化、自然特色。圖／羅東林管處提供

林務局《保安林賴著你—戶外森山派對》系列活動去年開跑，宜蘭場選定「加禮宛保安林」，1月8日在岳明國小風雨操場登場，將有社區導覽、堆砂籬體驗、市集等活動，全程免費參加。羅東林管處表示，該處不只有無尾港水烏保護區，還是昔日噶瑪蘭族加禮宛社生活所在，民眾藉此活動得以了解當地歷史文化，還有機會獲得限量毛巾。

宜蘭縣目前已命名的保安林共4處，蘇澳「蘇澳港保安林」占地212公頃、蘇澳和五結「加禮宛保安林」有301公頃、位在頭城與壯圍「加留沙埔保安林」264公頃，以及頭城5公頃的「梗枋保安林」。

羅東林管處指出，保安林自日治時期開始編定，顧名思義為「保」衛「安」全，具有土砂捍止、水源涵養、鹽害防備、自然保育等功能。其中，無尾港沿著台2線靠海一側的沙丘森林即是保安林，阻擋東北季風、飛砂和鹽分侵襲，使得其後方溼地與社區能免於風砂之苦。

此外，該處也是噶瑪蘭族加禮宛社所在，加禮宛人昔日開闢良田，在此耕種、捕魚、造屋、成家。林務局為讓民眾更認識當地歷史及保安林，便將其命名為「加禮宛保安林」。

《保安林賴著你—戶外森山派對》宜蘭場將於1月8日在蘇澳鎮岳明國小舉辦，活動時間上午9點到下午3點，包含「里海巡遊」定時導覽，走訪五營兵將、泡泡湧泉、寄居蟹復育、賞鳥平台等社區文化、自然特色；「文化記憶走讀」堆砂籬體驗；「里海市集」還有牽罟互動體驗。

羅東林管處表示，歡迎民眾當天來認識噶瑪蘭歷史、了解先人捕魚方式、無尾港的地方信仰；凡現場完成任務者，即可獲限量的保安林運動吸水毛巾；定時導覽、堆砂籬體驗均限額30人，須事先報名，詳情可上網查詢（https://reurl.cc/3aDeyL)。

林務局《保安林賴著你—戶外森山派對》系列活動去年開跑。圖／羅東林管處提供
林務局《保安林賴著你—戶外森山派對》系列活動去年開跑。圖／羅東林管處提供
「里海巡遊」定時導覽，將會走訪五營兵將、泡泡湧泉、寄居蟹復育、賞鳥平台等社區文化、自然特色。圖／羅東林管處提供
「里海巡遊」定時導覽，將會走訪五營兵將、泡泡湧泉、寄居蟹復育、賞鳥平台等社區文化、自然特色。圖／羅東林管處提供
加禮宛保安一隅。圖／羅東林管處提供
加禮宛保安一隅。圖／羅東林管處提供
《保安林賴著你—戶外森山派對》宜蘭場選在加禮宛保安林。圖／羅東林管處提供
《保安林賴著你—戶外森山派對》宜蘭場選在加禮宛保安林。圖／羅東林管處提供
凡1月8日在現場完成任務者，即可獲限量的保安林運動吸水毛巾；此為苗栗火炎山保安林活動照。圖／羅東林管處提供
凡1月8日在現場完成任務者，即可獲限量的保安林運動吸水毛巾；此為苗栗火炎山保安林活動照。圖／羅東林管處提供

蘇澳 羅東 噶瑪蘭

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