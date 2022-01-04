花蓮13家住宿型護理機構 獲照護評比第一名

花蓮縣衛生局在疫情嚴峻下，加強護理照護機構防疫，在衛福部考評「照護業務執行績效」中奪得第1名。衛生局長朱家祥表示，除了強化機構硬體及住民居住安全，也落實感染管制及疫苗接種，並提升照顧品質，讓民眾更安心。

花蓮共有13家住宿型護理機構，其中5家一般護理之家，住民多為失能者或長者；5家精神護理之家，住民為有精神疾病或是嚴重失智者；3家為提供新手媽媽照護的產後護理之家。

衛福部於全國社政衛政會議中，頒發花蓮縣衛生局地方衛生機關業務考評，在「照護業務執行績效」第4組中獲得第1名獎項。

朱家祥指出，這次考評指標項目包括護理機構資訊系統、護理人力及服務管理、醫院專科護理師輔導管理、醫院照顧服務員及所照顧服務督導、強化轄內護理機構安全措施及教育訓練、辦理「衛生福利部護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」等。

安全是居住生活最重要的一環，衛生局為提升護理之家公共安全及服務品質，持續4年向衛福部爭取護理之家機構改善公共安全設施設備補助，在5家一般護理之家、5家精神護理之家實施「119火災通報裝置」、「自動撒水設備」、「電路設施汰換」、「寢室隔間與樓板密接整修」等設施設備，截至今年補助涵蓋率已達到100％。