快訊

疑首例防疫計程車染疫 二度載確診者、感染匡列曝光

桃機人員、計程車司機染疫 桃園取消口罩放寬措施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮13家住宿型護理機構 獲照護評比第一名

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮老年人口及失能人口比率偏高，照護機構將持續強化安全及服務品質。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮老年人口及失能人口比率偏高，照護機構將持續強化安全及服務品質。圖／花蓮縣衛生局提供

花蓮衛生局在疫情嚴峻下，加強護理照護機構防疫，在衛福部考評「照護業務執行績效」中奪得第1名。衛生局長朱家祥表示，除了強化機構硬體及住民居住安全，也落實感染管制及疫苗接種，並提升照顧品質，讓民眾更安心。

花蓮共有13家住宿型護理機構，其中5家一般護理之家，住民多為失能者或長者；5家精神護理之家，住民為有精神疾病或是嚴重失智者；3家為提供新手媽媽照護的產後護理之家。

衛福部於全國社政衛政會議中，頒發花蓮縣衛生局地方衛生機關業務考評，在「照護業務執行績效」第4組中獲得第1名獎項。

朱家祥指出，這次考評指標項目包括護理機構資訊系統、護理人力及服務管理、醫院專科護理師輔導管理、醫院照顧服務員及所照顧服務督導、強化轄內護理機構安全措施及教育訓練、辦理「衛生福利部護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」等。

安全是居住生活最重要的一環，衛生局為提升護理之家公共安全及服務品質，持續4年向衛福部爭取護理之家機構改善公共安全設施設備補助，在5家一般護理之家、5家精神護理之家實施「119火災通報裝置」、「自動撒水設備」、「電路設施汰換」、「寢室隔間與樓板密接整修」等設施設備，截至今年補助涵蓋率已達到100％。

朱家祥表示，新冠疫情影響全球2年，衛生局將落實機構感染管制及疫苗接種，並加強照顧品質提升，創造長者優質且宜養宜居的生活環境。

全國各縣市衛生局照護業務考評成績出爐，花蓮縣衛生局在疫情下，照護業務績效奪分組第一名。圖／花蓮縣衛生局提供
全國各縣市衛生局照護業務考評成績出爐，花蓮縣衛生局在疫情下，照護業務績效奪分組第一名。圖／花蓮縣衛生局提供

衛生局 衛福部 花蓮

延伸閱讀

花蓮玉里蕎麥 躍上冰炫風成美味亮點

花蓮6.0強震機捷恢復正常行駛 影響20列車、2500旅客

花蓮有感地震雙北搖很大 台電：大安、三重局部停電

影／花蓮外海大地震 新北4級超有感

相關新聞

春節中橫交管時間公布 太魯閣園區同步推免費遊園專車

春節期間太魯閣國家公園出遊人潮眾多，台８線中橫公路富世到天祥間，將於農曆初2到初4（2月2日至4日）實施交管，每天上午7...

花蓮13家住宿型護理機構 獲照護評比第一名

花蓮縣衛生局在疫情嚴峻下，加強護理照護機構防疫，在衛福部考評「照護業務執行績效」中奪得第1名。衛生局長朱家祥表示，除了強...

台東鳳梨釋迦金門縣農會限量預購 民眾想買動作要快

金門的民眾有福了！想要吃高品質台東釋迦，現在金門縣農會超市就買的到。金門縣農會表示，每年11月至隔年4月是台東釋迦的主要...

何時基隆捷運公聽會？林右昌：綜規送政院核定後才啟動

基隆市長林右昌今天上午在市務會議結束後記者會，有媒體詢問有一些民眾在臉書社群詢問何時開基隆捷運公聽會或說明會何時可辦？林...

基隆港和海洋廣場列空品維護區 本月起嚴查、4月起告發

基隆市政府為了維護市區並兼顧港區經濟發展及環境品質，今年元旦起，正式實施「基隆市基隆港及其周邊道路空氣品質維護區」，沒有...

締結40周年 花蓮市獲韓國姊妹市紀念瓷盤

花蓮市公所與韓國蔚山廣域市締盟姊妹市已滿40周年，為表達慶賀，市公所獲贈「國寶盤龜台巖刻畫紋樣紀念瓷盤」，以及口罩、隨行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。