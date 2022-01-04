台8線春節太魯閣段交管 遊園可搭免費專車
因應春節出遊人潮，初二至初四期間，台8線中橫公路富世村至天祥路段實施交通管制，每2小時放行10分鐘，前往太魯閣國家公園旅遊民眾可搭乘免費遊園專車，3條路線暢行景點。
太魯閣國家公園管理處今天發布新聞稿指出，中橫公路蜿蜒曲折，峽谷路段路幅狹窄，為避免春節期間大量湧入車潮造成交通癱瘓，2月2日至4日（初二至初四）上午7時至下午3時，於富世村至天祥路段實施交通管制，原則以每2小時放行10分鐘。
太管處指出，東側管制站設於富世村公路局太魯閣公務段舊址外側車道，內側車道保留給當地居民、管制區工作人員、公路養護單位等做為緊急通道。
太管處指出，管制期間，甲、乙類大客車（遊覽車）及營業小客車各限行駛40輛，可至新城火車站前換證處申請通行證，換證時間為每日上午7時至下午5時。
中橫公路管制期間，太魯閣國家公園提供免費遊園專車，太管處指出，3條路線分別為藍線（遊客中心至天祥，不上布洛灣）、紅線（遊客中心至布洛灣線區間線）及綠線（布洛灣至天祥區間線），民眾可視預計停留長短搭配不同路線。
太管處統計，每年搭乘人數近2萬人次，近2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，搭乘人數降為1萬初。
太管處指出，除了遊客中心前的遊園專車，民眾也可在新城火車站搭乘花蓮客運、太魯閣客運302線或台灣好行等客運直接抵達園區景點。
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