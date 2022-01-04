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何時基隆捷運公聽會？林右昌：綜規送政院核定後才啟動

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
何時基隆捷運公聽會？林右昌：綜規送政院核定後才啟動。記者游明煌／攝影
何時基隆捷運公聽會？林右昌：綜規送政院核定後才啟動。記者游明煌／攝影

基隆市長林右昌今天上午在市務會議結束後記者會，有媒體詢問有一些民眾在臉書社群詢問何時開基隆捷運公聽會或說明會何時可辦？林右昌說，公聽會或說明會，是捷運建設必定要的程序和過程，至於要在什麼時候去啟動，最重要是交通部的綜合規畫要送到行政院核定之後，才會啟動相關說明和公聽會的程序。

台鐵規畫基隆捷運第一階段南港到八堵，第二階段推動八堵到基隆。交通部長王國材今天下午2時將前往台鐵七堵機務段視察舊車維修與新車營運狀況。林右昌在市務會議結束後，媒體詢問林右昌目前基隆捷運相關進度。

市長林右昌說，部分人士可能有點搞混，公聽會或者說明會，是捷運建設必定要的程序和過程，至於要在什麼時候去啟動，最重要是交通部的綜合規畫要送到行政院核定之後，才會啟動相關說明和公聽會的程序，重要不是在什麼時間點去辦這個東西，而是本來就是法定程序的一部分。

林右昌表示，目前核定程序還沒有完成，硬要到地方去做說明會，還不是一個被核定的案件，程序上要跟大家說明。至於今天部長來七堵火調車場，相關進度可以請教部長。

基隆捷運 林右昌 交通部長

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