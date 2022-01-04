睽違7個月 阿塱壹古道平假日均可報名每日限300人

阿塱壹古道是全國最原始的海岸線，去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響關閉，睽違7個月後，自1月10日起，平假日都開放報名，每日限額300名旅客進入。

屏東縣政府農業處長鄭永裕接受中央社記者訪問表示，去年5月受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，全國調升為三級警戒後，因此關閉阿塱壹古道至疫情降為二級警戒，在8月26日決議僅開放假日報名，並統一由屏東旭海進入、台東南田出口。

「1月10日起，平假日都可接受報名。」鄭永裕說，隨著疫情逐漸趨緩，疫苗覆蓋率也提升，經與部落共管會議討論決議10日起平日也開放報名，每日限額300名，民眾把握機會，讓族人導覽解說員一起帶大家深度走訪，全程皆須配戴口罩。

阿塱壹為台東達仁鄉安朔部落的舊稱，而旭海到安朔這段路程，被稱做「阿塱壹古道」，海岸線是目前台灣少數仍未有公路開通的地區，已公告劃設為「旭海觀音鼻自然保留區」；從屏東旭海端進入，行經帆船石、軍艦岩、好漢坡、觀音鼻山、南田礫灘等，全長8公里，沿途有原始優美的海岸線、良好生態環境，豐富的動植物資源一路相伴。

屏東縣政府提醒旅客，出發8天前至30天前須申請入山證及團體解說員，不可擅自進入，否則將可依文資法第86條規定，自然保留區禁止改變或破壞其原有自然狀態，非經主管機關許可，不得任意進入其區域範圍，違者處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。