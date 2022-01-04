基隆港和海洋廣場列空品維護區 本月起嚴查、4月起告發

基隆市政府為了維護市區並兼顧港區經濟發展及環境品質，今年元旦起，正式實施「基隆市基隆港及其周邊道路空氣品質維護區」，沒有未符合管制規定的車輛，行駛在空氣品質維護區將先稽查勸導，自4月起告發。市長林右昌在臉書發文，提醒市民注意。

林右昌說，為了兼顧港區經濟發展及環境品質，今年元旦起，市府正式實施「基隆市基隆港及其周邊道路空氣品質維護區」，空氣品質維護須全民要共同面對與努力，在此也呼籲未符合規定的車輛車主，盡速取得自主管理標章，以免受罰。

市府環保局表示，管制範圍包括(1)基隆港東岸：自東海街之聯興物流股份有限公司起往中正路方向至中正路與台62甲快速道路交叉口路段止；(2)基隆港西岸：自中山三路28號(西岸南櫃場)往光華路11號(台基國際物流股份有限公司出入口)止；(3)海洋廣場：孝三路與忠一路口起至愛三路與仁二路口止。

林右昌說，管制範圍內全時段設置車輛辨識系統，及路邊攔檢等稽查方式，加強進出基隆港之柴油大客貨車排煙檢測管制，凡95年9月30日以前出廠者應符合市府稽查日前6個月內經排煙檢測合格或取得環保機關核發有效期限內柴油車自主管理標章，才可進入空氣品質維護區；未符合規定者，將依空氣污染防制法，最高處6萬元罰鍰。

環保局表示，進出基隆港柴油大客貨車約七成來自外縣市，其中車齡2006年9月30日以前出廠且未檢測的比例，高達70%，導致基隆港承受汙染，連帶也影響市區空氣品質。