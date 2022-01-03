快訊

新冠疫苗接種受害救濟金創新高 這縣市一名個案獲120萬

沒回台灣...前大使吳進木獲尼加拉瓜國籍遭疑叛國 外交部說明

宜蘭紅柴林休區「櫻桃鴨兵團」推廣稻鴨共生文化

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
「趕鴨逃冬」的稻鴨共生文化景致，可以吸引遊客到訪。圖／縣府提供
「趕鴨逃冬」的稻鴨共生文化景致，可以吸引遊客到訪。圖／縣府提供

宜蘭縣紅柴林休閒農業區去年3月間成立，是縣內第17處休閒農業區，當地有知名的櫻桃鴨、也有不少稻農。縣政府為了協助休區推廣稻鴨共生文化，今天成立「櫻桃鴨兵團」，呼籲各界幫忙贊助產業，讓休閒農業區有盈餘用於推動產業，進而打響「櫻桃鴨的故鄉」品牌形象。

「稻鴨共生」是前人留下來的智慧，把鴨子趕到田間放養，又稱「趕鴨逃冬」。鴨子會幫忙吃害蟲、吃福壽螺，避免使用農藥殺蟲危害土地；鴨子在田裡走動抑制雜草生長，尤其宜蘭禾鴨能順著秧苗間空隙緩慢前進，形成一種稻鴨共生的農村美好景緻。

縣府農業處根據農民的經驗，完成插秧後大約20幾天就可以放入小鴨在田間覓食，鴨群與秧苗一起成長，當稻子長到大約60天，鴨子的除蟲、除草工作也告一段落，再將鴨子另找地方飼養，所以最後是友善耕種的稻子長大、鴨子也肥美了，透過販售帶動地方產業。

三星鄉紅柴林地區的鴨農近年來飼養櫻桃鴨大受歡迎，縣政府為了協助休閒農業區推動稻鴨共生的大自然智慧農法，協助休區成立「櫻桃鴨兵團」。農業處表示，該區有優質湧泉，砂土排水性佳，適合鴨子育成油脂豐富、細嫩的肉質，因環境條件特殊，該區也是三星蔥、優質稻米主要產地，相關農產互相結合，可擴大產業效益。

縣長林姿妙期待在永續、生態、環保，復育稻鴨共生文化，並運用知名三星蔥等特產，把一級農業實作提升二級農產開發，且稻鴨共生的農村風貌更能吸引遊客到訪及買氣，活絡周邊休閒農場、民宿產業，促進休閒農業區六級產業發展。

紅柴林休閒農業區歡迎認同稻鴨文化的民眾贊助，可洽https://reurl.cc/nEz261

宜蘭三星鄉紅柴林休閒農業區是國內櫻桃鴨的重要產地，油脂豐富、肉質細嫩。圖／縣府提供
宜蘭三星鄉紅柴林休閒農業區是國內櫻桃鴨的重要產地，油脂豐富、肉質細嫩。圖／縣府提供

宜蘭 林姿妙 農民

延伸閱讀

規模6.0地震國家警報卻沒響 地震測報中心說明原因

宜蘭震度4級蘇花公路落石 車輛輾過底盤受損動彈不得

今年第一強震 規模6.0、宜蘭雙北震度四級

北部嚴重搖晃！17:46發生規模6.0地震 宜蘭雙北最大震度4級

相關新聞

台東「地王」台東市正氣路與光明路角地每平方米20.3萬

台東縣111年公告土地現值及公告地價，由地價暨標準地價評議委員會評議通過，「地王」仍由台東市正氣路與光明路之角地掄元，每...

台東正氣路、光明路角地蟬聯地王 每坪67萬多元

台東縣民國111年公告土地現值及公告地價公布，「地王」仍由位於台東市正氣路與光明路的角地蟬聯，其公告土地現值每平方公尺新...

中山高麥金路匝道30公尺將改雙線道 合法分流左右轉

中山高南下中興隧道出口通往麥金路的匝道，因車道較寬，左、右轉駕駛人會主動分流行駛。有人駕車壓到路肩被檢舉收到紅單，引發民...

花蓮光復國小女足隊僅8人 中華女足隊長王湘惠回饋故鄉

花蓮光復國小女足隊培養出許多優秀選手，是國內女足搖籃，但近年少子化，校隊只剩下8人。因此，中華女足隊長、同時是校友王湘惠...

宜蘭縣在精華地段蓋社會住宅 打8折租給年青人有福了

有別於其他縣市的社會住宅蓋在郊區，宜蘭縣政府在羅東鎮及宜蘭市挑選「黃金地段」公有地，預計將新建700多戶社會住宅。宜蘭縣...

基隆鬧區道路畫黃線 機車停整排 里長建議畫停車格管理

基隆市義二路在信一路、信二路間路段，兩側常見停滿機車，偶有駕駛人把車停在車道就下車卸貨或採買，妨礙交通。當地中正區德義里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。