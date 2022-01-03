宜蘭紅柴林休區「櫻桃鴨兵團」推廣稻鴨共生文化

宜蘭縣紅柴林休閒農業區去年3月間成立，是縣內第17處休閒農業區，當地有知名的櫻桃鴨、也有不少稻農。縣政府為了協助休區推廣稻鴨共生文化，今天成立「櫻桃鴨兵團」，呼籲各界幫忙贊助產業，讓休閒農業區有盈餘用於推動產業，進而打響「櫻桃鴨的故鄉」品牌形象。

「稻鴨共生」是前人留下來的智慧，把鴨子趕到田間放養，又稱「趕鴨逃冬」。鴨子會幫忙吃害蟲、吃福壽螺，避免使用農藥殺蟲危害土地；鴨子在田裡走動抑制雜草生長，尤其宜蘭禾鴨能順著秧苗間空隙緩慢前進，形成一種稻鴨共生的農村美好景緻。

縣府農業處根據農民的經驗，完成插秧後大約20幾天就可以放入小鴨在田間覓食，鴨群與秧苗一起成長，當稻子長到大約60天，鴨子的除蟲、除草工作也告一段落，再將鴨子另找地方飼養，所以最後是友善耕種的稻子長大、鴨子也肥美了，透過販售帶動地方產業。

三星鄉紅柴林地區的鴨農近年來飼養櫻桃鴨大受歡迎，縣政府為了協助休閒農業區推動稻鴨共生的大自然智慧農法，協助休區成立「櫻桃鴨兵團」。農業處表示，該區有優質湧泉，砂土排水性佳，適合鴨子育成油脂豐富、細嫩的肉質，因環境條件特殊，該區也是三星蔥、優質稻米主要產地，相關農產互相結合，可擴大產業效益。

縣長林姿妙期待在永續、生態、環保，復育稻鴨共生文化，並運用知名三星蔥等特產，把一級農業實作提升二級農產開發，且稻鴨共生的農村風貌更能吸引遊客到訪及買氣，活絡周邊休閒農場、民宿產業，促進休閒農業區六級產業發展。