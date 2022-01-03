疫情衝擊生活 精神病友作息也受干擾 藝術創作安定身心

衛生福利部基隆醫院精神科今天起在醫院1樓第一中庭，舉辦「歲末送暖 愛心有感」復健成果展暨跳蚤市場愛心義賣活動，展現病友這一年來的復健成果，以及讓弱勢病友可以溫暖過年。活動持續舉辦到7日，醫院邀請民眾共襄盛舉，來為病友加油打氣，逛義賣、挺環保、送愛心。

衛福部基隆醫院院長林慶豐說，民眾因應疫情隨時調整工作、生活模式，病友在精神疾病及疫情雙重夾擊下，作息也被迫改變，對疾病復元有頗大的影響。病友勇敢且積極地面對轉變，經由精神科團隊指導與協助，持續復健不懈怠，藉由藝術創作讓身心靈獲得安定。

精神病友透過定期回診、按時服藥，病情獲得穩定控制後，期則藉由各項職能復健，讓病友能從被照顧者，逐漸成長為可在社會中獨立生活，並擁有謀生技能的角色。

基隆醫院精神科主任武維馨表示，透過辦理義賣活動，讓家中用不到的物品有更適得其所之處，也提供病友更多與人群交流的機會，從中學習顧客服務與商品販售，更重要的是義賣所得將全數用來幫助家境清寒的病友，安心過好年。

活動現場有心港會館元氣小站擺攤販售手工麵包、現烤雞蛋糕及滷味等熟食。政風室也辦理廉政宣導活動，希望透過廉政趣味遊戲及觀賞「幸福‧勻勻仔行」廉政微電影，凝聚全民反貪意識，讓誠信觀念紮根於心。