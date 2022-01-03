疫情衝擊生活 精神病友作息也受干擾 藝術創作安定身心
衛生福利部基隆醫院精神科今天起在醫院1樓第一中庭，舉辦「歲末送暖 愛心有感」復健成果展暨跳蚤市場愛心義賣活動，展現病友這一年來的復健成果，以及讓弱勢病友可以溫暖過年。活動持續舉辦到7日，醫院邀請民眾共襄盛舉，來為病友加油打氣，逛義賣、挺環保、送愛心。
衛福部基隆醫院院長林慶豐說，民眾因應疫情隨時調整工作、生活模式，病友在精神疾病及疫情雙重夾擊下，作息也被迫改變，對疾病復元有頗大的影響。病友勇敢且積極地面對轉變，經由精神科團隊指導與協助，持續復健不懈怠，藉由藝術創作讓身心靈獲得安定。
精神病友透過定期回診、按時服藥，病情獲得穩定控制後，期則藉由各項職能復健，讓病友能從被照顧者，逐漸成長為可在社會中獨立生活，並擁有謀生技能的角色。
基隆醫院精神科主任武維馨表示，透過辦理義賣活動，讓家中用不到的物品有更適得其所之處，也提供病友更多與人群交流的機會，從中學習顧客服務與商品販售，更重要的是義賣所得將全數用來幫助家境清寒的病友，安心過好年。
活動現場有心港會館元氣小站擺攤販售手工麵包、現烤雞蛋糕及滷味等熟食。政風室也辦理廉政宣導活動，希望透過廉政趣味遊戲及觀賞「幸福‧勻勻仔行」廉政微電影，凝聚全民反貪意識，讓誠信觀念紮根於心。
民眾完成趣味遊戲後可獲得限量小禮物，這些小禮物也是學員復健成果，病友手工製作美味餅乾，並逐一以糖霜寫上「誠信」2字，藉此加深民眾對於廉能誠信的印象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言