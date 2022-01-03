台東「地王」台東市正氣路與光明路角地每平方米20.3萬

台東縣111年公告土地現值及公告地價，由地價暨標準地價評議委員會評議通過，「地王」仍由台東市正氣路與光明路之角地掄元，每平方公尺20萬3千元，最低公告現值位於鸞山段下野部落西側臨溪之土地，每平方公尺36元，另最低區段地價公告地價位於鄰高雄縣及花蓮縣的林班地，每平方公尺6元。

台東縣政府表示，111年公告土地現值及公告地價作業，依據平均地權條例第46條及第14條規定，經台東縣地價暨標準地價評議委員會評議通過，今年全縣公告土地現值及公告地價平均調幅為1.46％及1.79％。

縣府指出，近一年縣內土地開發案稍有增加趨勢，不僅新成屋價格高漲，連帶中古屋及土地交易價格也處於上漲情勢。

縣內各項重大公共建設陸續完工，例如安朔草埔隧道開通，以及台9線道路改善工程，及積極推展觀光產業深耕在地文創網路行銷等，提升交通便利性及生活環境，間接帶動不動產市場買氣的升溫。另近一年政府推行相關稅制及實價登錄2.0等政策，但交易量並未呈現減少趨勢，地價呈現微幅上漲。