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台東正氣路、光明路角地蟬聯地王 每坪67萬多元

中央社 / 台東縣3日電
台東縣民國111年公告土地現值及公告地價公布，平均調幅為1.46%及1.79%，「地王」仍是台東市正氣路與光明路的角地蟬聯。（台東縣政府提供）中央社
台東縣民國111年公告土地現值及公告地價公布，平均調幅為1.46%及1.79%，「地王」仍是台東市正氣路與光明路的角地蟬聯。（台東縣政府提供）中央社

台東縣民國111年公告土地現值及公告地價公布，「地王」仍由位於台東市正氣路與光明路的角地蟬聯，其公告土地現值每平方公尺新台幣20萬3000元，換算成每坪約67萬多元。

台東縣政府今天發布新聞資料表示，111年公告土地現值及公告地價作業，已由地價暨標準地價評議委員會評議通過，今年公告土地現值及公告地價平均調幅為1.46％及1.79％，「地王」仍是台東市正氣路與光明路的角地，公告土地現值每平方公尺20萬3000元。

全縣最低公告土地現值位於鸞山段下野部落西側臨溪的土地，每平方公尺36元；最低公告地價位於鄰高雄縣及花蓮縣的林班地，每平方公尺6元。評議結果依規定編製土地現值表及公告地價表已於111年1月1日公告。

台東縣政府指出，近1年縣內土地開發案稍有增加趨勢，不僅新成屋價格高漲，連帶中古屋及土地交易價格也處於上漲情勢；縣內各項重大公共建設陸續完工，例如安朔－草埔隧道開通以及省道台9線道路改善工程等。

台東縣政府表示，積極推展觀光產業，深耕在地文創行銷等，提升交通便利性及生活環境改善下，也牽動著房地交易行情，間接帶動不動產市場買氣的升溫，近1年雖政府推行相關稅制及實價登錄2.0等政策，但交易量並未呈現減少趨勢，地價呈現微幅上漲情形。

台東 文創 花蓮

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