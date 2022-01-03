中山高麥金路匝道30公尺將改雙線道 合法分流左右轉

中山高南下中興隧道出口通往麥金路的匝道，因車道較寬，左、右轉駕駛人會主動分流行駛。有人駕車壓到路肩被檢舉收到紅單，引發民怨。立委蔡適應服務處今天說，高速公路局已函覆，匝道出口銜接麥金路約30尺路段寬度夠，且較平緩，本月內可調整為雙線車道，提供左、右轉車隊分流排等，減少違規情況。

位在中興隧道出口的基隆交流道，是市區通往安樂區的汽車捷徑，車流量大。南下車輛駛出主線後，因匝道比一般車道寬敞許多，左、右轉駕駛人常自動分流。近期傳出車輛兩線行進或停等紅燈時，被人檢舉車子超出道路邊線挨罰，民眾認為很不合理。

蔡適去年11月24日邀高速公路局、國道公路警察局等單位會勘時說，這裡因為車流量大，大家這樣子開車（左右轉分流）是通例，不是特例。當地交通標線需要改善，避免民眾違規而不自知，造成荷包失血。

高公局會勘過後委請專業顧問公司評估，結論是匝道橋梁結構符合2線車道安全條件，但出匝道前段路寬不足8公尺，且屬下坡彎道，無法調整為雙車道。後段銜接麥金路路口約30公尺，寬度足夠且平緩，可改為雙線車道。