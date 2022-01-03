花蓮光復國小女足隊僅8人 中華女足隊長王湘惠回饋故鄉

花蓮光復國小女足隊培養出許多優秀選手，是國內女足搖籃，但近年少子化，校隊只剩下8人。因此，中華女足隊長、同時是校友王湘惠特別舉辦「光小女足1989」活動，集結多位校友回母校和小球員們互動，期望未來成立校友隊，吸引更多人加入球隊，培育出更多女足好手。

光復國小女足隊成立於1989年，成員多來自馬太鞍阿美族部落，曾代表台灣出征國際足球賽，屢創佳績。但近年因少子化，加上家長對足球不了解，怕影響孩子課業，光復國小女足隊目前僅有8人。

王湘惠發現母校女足隊面臨斷層，主動舉辦「光小女足1989」活動，邀請校友現役木蘭球員陳雅惠、羅慧慈、林凱玲，以及前國腳何夢華、何夢婷姊妹等人回到母校，與小球員們踢球互動，宣導球類運動有益身心健康，並贈送球隊足球、運動品牌贊助的訓練襪，及特別製作的光小女足1989年復刻球衣。

「光復國小是女足的根源」，王湘惠說，盼藉著活動，讓大家了解女足校隊的困境，並激勵小球員們，精進自身實力，傳承「女足搖籃」的重任。同時感謝啟蒙教練楊正治的培育，讓她能代表國家出征。

王湘惠也感謝光復鄉長林清水、鄉民代表蔡智輝支持，讓活動順利進行，希望「光小女足1989」未來能成為類似俱樂部或校友隊的組織，透過表演賽或公益教學回饋故鄉，讓因少子化與資源不足的女足隊能繼續經營。