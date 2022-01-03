快訊

澎湖怪病元凶找到了！醫界與學界聯手發現病源是「牠」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮光復國小女足隊僅8人 中華女足隊長王湘惠回饋故鄉

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮光復國小女足隊面臨隊員少及資源少的困境，校友回母校辦足球活動，盼吸引更多人加入球隊。圖／王湘惠提供
花蓮光復國小女足隊面臨隊員少及資源少的困境，校友回母校辦足球活動，盼吸引更多人加入球隊。圖／王湘惠提供

花蓮光復國小女足隊培養出許多優秀選手，是國內女足搖籃，但近年少子化，校隊只剩下8人。因此，中華女足隊長、同時是校友王湘惠特別舉辦「光小女足1989」活動，集結多位校友回母校和小球員們互動，期望未來成立校友隊，吸引更多人加入球隊，培育出更多女足好手。

光復國小女足隊成立於1989年，成員多來自馬太鞍阿美族部落，曾代表台灣出征國際足球賽，屢創佳績。但近年因少子化，加上家長對足球不了解，怕影響孩子課業，光復國小女足隊目前僅有8人。

王湘惠發現母校女足隊面臨斷層，主動舉辦「光小女足1989」活動，邀請校友現役木蘭球員陳雅惠、羅慧慈、林凱玲，以及前國腳何夢華、何夢婷姊妹等人回到母校，與小球員們踢球互動，宣導球類運動有益身心健康，並贈送球隊足球、運動品牌贊助的訓練襪，及特別製作的光小女足1989年復刻球衣。

「光復國小是女足的根源」，王湘惠說，盼藉著活動，讓大家了解女足校隊的困境，並激勵小球員們，精進自身實力，傳承「女足搖籃」的重任。同時感謝啟蒙教練楊正治的培育，讓她能代表國家出征。

王湘惠也感謝光復鄉長林清水、鄉民代表蔡智輝支持，讓活動順利進行，希望「光小女足1989」未來能成為類似俱樂部或校友隊的組織，透過表演賽或公益教學回饋故鄉，讓因少子化與資源不足的女足隊能繼續經營。

花蓮縣議員蔡依靜表示，「光小女足1989」開創馬太鞍部落體育文化特色，將足球運動推展到社區，盼外界能看到台灣最強的女足球員就在光復鄉。

中華女足隊長王湘惠（上排右四）得知母校花蓮光復國小女足隊面臨困境，集結多位校友和選手回母校辦活動，並希望未來成立類似俱樂部或校友隊的組織，透過表演賽或公益教學回饋故鄉。圖／王湘惠提供
中華女足隊長王湘惠（上排右四）得知母校花蓮光復國小女足隊面臨困境，集結多位校友和選手回母校辦活動，並希望未來成立類似俱樂部或校友隊的組織，透過表演賽或公益教學回饋故鄉。圖／王湘惠提供

足球 少子化 花蓮

延伸閱讀

花蓮跨年壓對寶！小豬羅志祥驚人收視效益數據出爐

足球／梅西確診 巴黎聖日耳曼另有3球員染疫

花蓮首位跆拳道世大運國手 蔡念恩盼為國爭光

退休族猶豫養老房買「宜蘭還是花蓮」好？ 網曝2關鍵

相關新聞

中山高麥金路匝道30公尺將改雙線道 合法分流左右轉

中山高南下中興隧道出口通往麥金路的匝道，因車道較寬，左、右轉駕駛人會主動分流行駛。有人駕車壓到路肩被檢舉收到紅單，引發民...

花蓮光復國小女足隊僅8人 中華女足隊長王湘惠回饋故鄉

花蓮光復國小女足隊培養出許多優秀選手，是國內女足搖籃，但近年少子化，校隊只剩下8人。因此，中華女足隊長、同時是校友王湘惠...

宜蘭縣在精華地段蓋社會住宅 打8折租給年青人有福了

有別於其他縣市的社會住宅蓋在郊區，宜蘭縣政府在羅東鎮及宜蘭市挑選「黃金地段」公有地，預計將新建700多戶社會住宅。宜蘭縣...

基隆鬧區道路畫黃線 機車停整排 里長建議畫停車格管理

基隆市義二路在信一路、信二路間路段，兩側常見停滿機車，偶有駕駛人把車停在車道就下車卸貨或採買，妨礙交通。當地中正區德義里...

慶賀締結姊妹市40年 花蓮市獲韓國廣域市紀念瓷盤

花蓮市公所與韓國蔚山廣域市締盟姊妹市已滿40周年，為了表達慶賀，市公所獲贈「國寶盤龜台巖刻畫紋樣紀念瓷盤」，以及口罩、隨...

縣府整修美崙溪單車道 春節前完工

花蓮市美崙溪畔原本的堤防與自行車道因0206地震損毀，縣府利用震災善款修繕，特別將自行車道與人行道分開並綠美化，預計在農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。