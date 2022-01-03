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宜蘭縣在精華地段蓋社會住宅 打8折租給年青人有福了

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙說明，縣府挑選興建社會住宅的位置是「蛋黃區」，與學校、醫院及市場距離近，生活機能方便，縣府要照顧年青人的生活。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙說明，縣府挑選興建社會住宅的位置是「蛋黃區」，與學校、醫院及市場距離近，生活機能方便，縣府要照顧年青人的生活。記者戴永華／攝影

有別於其他縣市的社會住宅蓋在郊區，宜蘭縣政府在羅東鎮及宜蘭市挑選「黃金地段」公有地，預計將新建700多戶社會住宅。宜蘭縣首座社會住宅位於羅東鎮倉前路停車場，交通及生活機能非常方便，完工後將以市價8折租給青年朋友，減輕生活經濟負擔。

國內目前除了新北已經完成社會住宅，非6都地區目前有3縣市正籌建中。有別於其他縣市把社會住宅蓋在生活機能較差的便宜地段，縣政府是挑選宜蘭市蘭城晶英飯店斜對面的商業區及羅東鎮倉前路南側的精華地段，在溪南及溪北各打造一座社會住宅，由於生活機能極佳，預計完工後將吸引年青人搶租。

今天縣長林姿妙、羅東鎮長吳秋齡及縣議員黃琤婷等人了解羅東社會住宅基地。縣政府表示，該興建土地面積8233平方公尺，屬國有財產署土地，原本要做為停車場，縣府向中央爭取變更為社會福利用地，將由營建署動支19億元、興建445間社會住宅，最近進入規劃設計，民國114年完工。

至於宜蘭市的社會住宅位於蘭城晶英飯店斜對面商業區，向軍方取得土地面積4000多平方公尺，預計興建260戶，民國115年完工。縣長林姿妙表示，宜蘭社會住宅位於「蛋黃區」，與學校、醫院及市場的距離都很近。

兩處社會住宅的生活機能非常好，羅東社會住宅就位於林業文化園區南側，前後都有道路，將興建9層樓住宅，包含店面及300多個車位的地下停車場；宜蘭市社會住宅更蓋在最精華的商業區，附近光土地市價每坪就要百萬元。

縣長林姿妙表示，宜蘭與雙北相鄰，雪隧通車後帶動房價漲幅大，造成青年朋友購屋不易，社會住宅「只租不賣」，每次租期6年，協助青年朋友以比較便宜價格租屋，幫助他們儲存購屋的頭期款，而且社會住宅內會設置長照設施、幼兒園及托育中心，提供住戶生活多元需求，要讓年青朋友在宜蘭安心居住、好好生活。

宜蘭縣首座社會住宅位於羅東鎮倉前路停車場，交通及生活機能非常方便，完工後將以市價8折租給青年朋友，減輕生活經濟負擔。記者戴永華／攝影
宜蘭縣首座社會住宅位於羅東鎮倉前路停車場，交通及生活機能非常方便，完工後將以市價8折租給青年朋友，減輕生活經濟負擔。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙、羅東鎮長吳秋齡及縣議員黃琤婷等人了解全縣第一座位於羅東鎮的社會住宅基地。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙、羅東鎮長吳秋齡及縣議員黃琤婷等人了解全縣第一座位於羅東鎮的社會住宅基地。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙說明，縣府挑選興建社會住宅的位置是「蛋黃區」，與學校、醫院及市場距離近，生活機能方便，縣府要照顧年青人的生活。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙說明，縣府挑選興建社會住宅的位置是「蛋黃區」，與學校、醫院及市場距離近，生活機能方便，縣府要照顧年青人的生活。記者戴永華／攝影
宜蘭縣第一座社會住宅位於羅東鎮倉前路南側，交通及生活機能非常方便，只租不賣，要好好照顧年青人的生活。記者戴永華／攝影
宜蘭縣第一座社會住宅位於羅東鎮倉前路南側，交通及生活機能非常方便，只租不賣，要好好照顧年青人的生活。記者戴永華／攝影

社會住宅 宜蘭 羅東

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