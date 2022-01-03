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基隆鬧區道路畫黃線 機車停整排 里長建議畫停車格管理

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市中心的義二路兩旁雖畫設黃線，但幾乎停滿機車，地方人士認為應畫設機車格。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中心的義二路兩旁雖畫設黃線，但幾乎停滿機車，地方人士認為應畫設機車格。記者邱瑞杰／攝影

基隆市義二路在信一路、信二路間路段，兩側常見停滿機車，偶有駕駛人把車停在車道就下車卸貨或採買，妨礙交通。當地中正區德義里長張建源認為，這個路段應畫機車、卸貨專用停車格改善亂象。市府交通處表示，當地確有機車停車需求，目前右側全畫黃線可調整，將與地方人士討論可行方案。

基隆市中心機車格一位難求，信一路、信二路間的義二路段，因為鄰近基隆市政府和麗榮皇冠、土銀等商業大樓，跨過田寮河金雞橋就是愛四路、廟口夜市。目前左側僅約1/3路段畫機車格和1個卸貨專用車格，右側全為黃線，但整條路段兩側幾乎都停滿機車。

鄰近田寮河義二路人潮多，機車也多。張建源說，因為騎樓都不能停車，道路兩旁確有畫設機車格的需求。這個路段三不五時會有貨車停在車道卸貨，因為時間都不久，大家就沒多說話，但畫設卸貨專用車格也有必要。

張建源表示，假日等待進入信二路立體停車場車輛，可能回堵到義二路。有人認為如果出現排隊車龍，停在義二路右側的車子可能出不去，所以不要畫機車格。也有人說，貨車司機會停在店面前卸貨，卸貨專用車格畫了也是白畫，但那是管理層面問題，還是要畫設車格才合理，最後要不要畫尊重市府決定。

交通處停車管理科長張以正說，過去應是考量信一路、信二路間的義二路段，多為採買的臨停車輛，所以才畫設黃線。現況既顯示有機車停車需求，可以考慮畫設停車格。汽車格部分，因為信二路立體停車場就在附近，所以只考慮設卸貨專車車格，不會設一般汽車格。

基隆市中心的義二路兩旁雖畫設黃線，但幾乎停滿機車，地方人士認為應畫設機車格。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中心的義二路兩旁雖畫設黃線，但幾乎停滿機車，地方人士認為應畫設機車格。記者邱瑞杰／攝影

基隆 停車場 車道

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