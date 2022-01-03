聽新聞
test
0:00 / 0:00
慶賀締結姊妹市40年 花蓮市獲韓國廣域市紀念瓷盤
花蓮市公所與韓國蔚山廣域市締盟姊妹市已滿40周年，為了表達慶賀，市公所獲贈「國寶盤龜台巖刻畫紋樣紀念瓷盤」，以及口罩、隨行杯等，由蔚山廣域市長宋哲鎬致贈，感謝市公所去年協助防疫，姊妹市一起抗疫。
市公所慶祝兩市的情誼，特別辦理文化交流影像展，還邀請知名插畫家「當肯」，為兩市締盟40周年紀念設計「鯨探號」藝術裝置，設立在北濱外環道南側人行步道上。
廣域市長宋哲鎬除了特別錄製影片致意，也贈送締盟40周年紀念瓷盤，強調兩市之間的友誼永固。市公所表示，日前接到韓國姊妹市寄來的紀念品，瓷盤是來自蔚山外高山甕器村由名匠製作，上頭有韓國第285號國寶盤龜台巖刻畫中的鯨魚紋樣。
花蓮市長魏嘉賢表示，由於花蓮市與蔚山廣域市都位於太平洋左岸，兩地有相同的賞鯨文化及人文背景，因此將代表兩市友誼的紀念藝術裝置鯨探號放在北濱外環道，收到瓷盤紀念品上也有鯨魚紋樣，更是象徵兩市同舟共濟。
除了瓷盤紀念品外，廣域市另贈送口罩、隨行杯，感謝花蓮市去年捐贈隨身精油洗手皂及自製防護罩，幫助姊妹市共同抗疫。魏嘉賢說，雖然因為疫情影響，無法與姊妹市互訪同慶，不過市公所透過舉辦展覽、韓國美食活動等，與市民分享姊妹市交流成果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言