慶賀締結姊妹市40年 花蓮市獲韓國廣域市紀念瓷盤

花蓮市公所與韓國蔚山廣域市締盟姊妹市已滿40周年，為了表達慶賀，市公所獲贈「國寶盤龜台巖刻畫紋樣紀念瓷盤」，以及口罩、隨行杯等，由蔚山廣域市長宋哲鎬致贈，感謝市公所去年協助防疫，姊妹市一起抗疫。

市公所慶祝兩市的情誼，特別辦理文化交流影像展，還邀請知名插畫家「當肯」，為兩市締盟40周年紀念設計「鯨探號」藝術裝置，設立在北濱外環道南側人行步道上。

廣域市長宋哲鎬除了特別錄製影片致意，也贈送締盟40周年紀念瓷盤，強調兩市之間的友誼永固。市公所表示，日前接到韓國姊妹市寄來的紀念品，瓷盤是來自蔚山外高山甕器村由名匠製作，上頭有韓國第285號國寶盤龜台巖刻畫中的鯨魚紋樣。

花蓮市長魏嘉賢表示，由於花蓮市與蔚山廣域市都位於太平洋左岸，兩地有相同的賞鯨文化及人文背景，因此將代表兩市友誼的紀念藝術裝置鯨探號放在北濱外環道，收到瓷盤紀念品上也有鯨魚紋樣，更是象徵兩市同舟共濟。